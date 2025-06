Gewitter mit Starkregen und Wind im Freistaat

Im Freistaat müssen die Menschen mit Gewittern, Starkregen, Hagel und starkem Wind rechnen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) können diese vor allem in der zweiten Tageshälfte lokal ebenfalls unwetterartig werden. Sie werden teils begleitet von orkanartigen Böen, auch über 100 Kilometern pro Stunde, heftigem Starkregen um die 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit und Hagel mit einem Durchmesser von drei Zentimetern. Dabei bleibt es heiß: Die Experten vom DWD rechnen mit Höchsttemperaturen von 24 bis 32 Grad am Donnerstag.

Am Freitag wird es ein wenig kühler mit Höchstwerten von 22 bis 27 Grad. Zudem kann es nach Angaben des DWD zunächst weiterhin zu Schauern und Gewittern kommen, bis sich dann im Tagesverlauf die Sonne wieder blicken lässt. Pünktlich zum Wochenende lädt sonniges, trockenes und warmes Wetter wieder zu Badeausflügen ein.