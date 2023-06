Gewitter und hohe Temperaturen zum Start in die Woche

Zum Start in die nächste Woche erwarten die Menschen in Bayern vielerorts Gewitter.

In der Nacht zum Montag soll es vor allem von Südwesten her stürmisch werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mit. Starkregen sei hierbei möglich.

Während des Tages sollen sich dann Wolken, Regen und Sonne abwechseln. Ab dem späten Nachmittag steige das Risiko für lokale Gewitter vor allem im Norden Bayerns und am Alpenrand wieder. Dabei soll es bis zu 27 Grad in Oberfranken und 31 Grad an Donau und Inn geben. In der Nacht zum Dienstag können dem DWD zufolge vor allem in Franken Gewitter vorkommen.

(dpa)