Gewitter und kühlere Temperaturen in Bayern erwartet

In Bayern verabschiedet sich langsam das sommerliche Wetter.

Während es am Dienstag vor allem im Südosten des Freistaats nebelig ist, bleibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zunächst sonnig und warm bei Temperaturen zwischen 26 und 31 Grad Celsius. Ab dem Nachmittag werden im Westen Bayerns teils kräftige Gewitter mit Starkregen, Sturmböen mit bis zu 85 Kilometern pro Stunde und Hagel erwartet. Lokal kommt es auch zu Unwettern.

Auch in der Nacht zu Mittwoch ist laut DWD mit Schauern und Gewittern bei kühlen 12 bis 17 Grad Celsius zu rechnen. Am Mittwoch setzt sich das nasse Wetter fort, die Temperaturen steigen tagsüber auf maximal 19 bis 24 Grad Celsius an.

(dpa)