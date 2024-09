Gewitter und Starkregen zum Wochenstart erwartet

Nach dem goldenen Herbstwochenende werden in Bayern zum Wochenstart lokale Gewitter mit Starkregen erwartet. In Oberbayern und Schwaben könnten diese zum Teil auch unwetterartig ausfallen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Die Gewitter sollen ab dem späteren Nachmittag im Westen einsetzen. Dazu könne es Starkregen, Hagel und Sturmböen geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 Grad im Allgäu bis 23 Grad in Niederbayern. In der Nacht sollen sich die Gewitter dann in den Osten Bayerns verlagern.

Der Dienstag startet laut DWD örtlich noch mit Regen. Nachmittags wird es den Meteorologen zufolge dann wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 20 Grad.

Im Laufe des Mittwochs sollen zunehmend Wolken über den bayerischen Himmel ziehen, im Norden Frankens könne es auch regnen.