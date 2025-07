Gewitter in Südbayern – aber kühlere Temperaturen: In diesen Landkreisen soll es am Freitag krachen

Es scheint, als wolle das Wetter den Bayern eine Verschnaufpause gönnen. Nach einer Woche Hitze folgt ein mildes Wochenende – doch zum Wochenbeginn steht ein größerer Wetterumschwung bevor. Dann dürften nur wenige vor Nässe verschont bleiben. Anders sieht es in Südbayern im Raum um Augsburg, München, Rosenheim, Erding und Landshut aus: Bis Freitagmittag ziehen einzelne Schauer und Gewitter durch. In mehr als ein Dutzend Landkreisen warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) sogar vor starkem Gewitter. Am Samstag bleibt in Südbayern ein Restrisiko für Gewitter bestehen.

Bis Sonntag bewegen sich die Temperaturen zwischen 24 und 30 Grad. Die langersehnte Abkühlung dürfte am Montag folgen: Dann rechnet der Deutsche Wetterdienst mit Werten zwischen 17 und 23 Grad.

Gewitter in Südbayern: Hier könnte es am Freitagvormittag krachen und stark regnen

Von West nach Ost ziehen in Südbayern einzelne Gewitter mit Starkregen und Windböen bis 60 km/h durch – teils mit Potenzial für Starkregen bis 30 Liter pro Quadratmeter, Hagel und noch stärkeren Böen. In folgenden Landkreisen und Städten warnt der DWD vor starkem Gewitter:

Stadt München

Landkreis München

Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Landkreis Miesbach

Landkreis Ebersberg

Stadt Rosenheim

Landkreis Rosenheim

Landkreis Mühldorf am Inn

Landkreis Erding

Landkreis Freising

Landkreis Landshut

Stadt Landshut

Landkreis Dingolfing-Landau

Landkreis Rottal-Inn

In beinahe der Hälfte des Freistaats gilt eine am Freitagvormittag eine amtliche Gewitterwarnung der Stufe 1.

Wetter am Freitag, Samstag in Bayern

Immerhin beruhigen sich die Temperaturen. Am Freitag Höchstwerte in Bayern zwischen 24 und 30 Grad, wobei es am wärmsten an der Donau ist. Zudem weht ein leichter Wind aus nordwestlicher Richtung. In der Nacht zum Samstag kühlen die Temperaturen sogar auf acht bis 15 Grad ab; Der Himmel ist klar und nur gering bewölkt.

Für die zahlreichen Sommerfeste am Samstag sieht es momentan noch gut aus. Es wird etwas wärmer als am Freitag mit Werten zwischen 26 und 32 Grad. Der DWD rechnet mit Sonne und lockeren Wolken, die sich jedoch nicht abregnen. Der Schlaf könnte erneut erholsamer werden, da die Temperaturen auf 10 bis 17 Grad geschätzt werden.

Sonntags die Umschwung: Spätestens zum Abend Regen in Bayern

Sonntags macht das Wetter einen leichten Umschwung: Vom Westen ziehen Wolken auf und bringen in einigen Gebieten Regen. Welche das sind, hat der DWD noch nicht konkretisiert. Dafür ist bekannt, dass es an den Alpen erneut zu Gewittern kommen soll.

In der Nacht zum Montag dürften kaum Sterne am Himmel zu sehen sein. Es wird größtenteils stark bewölkt und in einigen Gebieten regnet es.

So geht es am Montag weiter. Viel Wolken, an einigen Orten Regen, teils Gewitter. Dafür deutlich kühler als in der Woche zuvor: Nur 17 bis 23 Grad erwartet der DWD.