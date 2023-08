Hitze in Bayern: Gewitter im Norden erwartet

Sonnig und heiß soll der Sonntag laut Deutschem Wetterdienst in Bayern (DWD) werden.

Die Temperaturen steigen nach der Vorhersage auf bis zu 31 Grad im Frankenwald und 36 Grad an der Donau. Gegen Sonntagabend rechnen die Meteorologen allerdings mit vereinzelten Gewittern im Norden von Bayern, wie es in einer Mitteilung von Sonntag heißt. Dabei könne es mancherorts zu Starkregen mit Mengen zwischen 15 und 25 Litern pro Quadratmeter kommen. Auch kleinen Hagel und Böen bis 70 Kilometer pro Stunde erwartet der Wetterdienst dann. In der Nacht auf Montag seien in der Fränkischen Alb Gewitter nicht ausgeschlossen.

(dpa)