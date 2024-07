Hitze in Hessen erwartet

Bis zum Wochenende müssen die Menschen in Hessen mit Hitze rechnen. Bereits am Donnerstag soll es warm werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Freitag soll es laut der Vorhersage heiß werden: Die Höchsttemperaturen sollen zwischen 29 und 32 Grad liegen, in Hochlagen werden bis zu 28 Grad erwartet.

Bei heiterem Wetter bleibt es dabei niederschlagsfrei. Nur im Bergland besteht dem DWD zufolge ein geringes Risiko für Schauer.

Am Samstag sollen die Temperaturen weiter steigen: Nach Angaben des DWD ist mit Höchstwerten zwischen 31 und 34 Grad zu rechnen. Allerdings kann es schon im Tagesverlauf zu Schauern und kurzen Gewittern kommen. In der Nacht zum Sonntag soll Regen einsetzen, teils ist laut Vorhersage Starkregen möglich.

Am Sonntag soll es etwas kühler werden, die Temperaturen erreichen laut DWD zwischen 26 und 28 Grad. Der Regen lässt zum Abend nach.