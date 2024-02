Hochwasser in Nordbayern entspannt sich zum Wochenende

Die Hochwasserlage im Norden Bayerns entspannt sich langsam.

Wie der Hochwassernachrichtendienst (HND) mitteilte, sollen zwar manche Pegel zunächst noch leicht ansteigen, die Wasserstände sollen aber zum Wochenende ihre Scheitel erreichen.

Für die oberfränkischen Landkreise Coburg, Kronach, Lichtenfels und Bamberg hat das Wasserwirtschaftsamt Kronach am Freitag eine Warnung vor Überschwemmung von bebauten Gebieten herausgegeben. Die Warnung soll zunächst bis Montagmittag gültig sein. Demnach wurde an den Pegeln Fürth am Berg/Steinach und Schenkenau/Itz die Meldestufe 3 überschritten, ab der einzelne bebaute Grundstücke oder Keller überflutet werden können oder größere Straßen gesperrt werden müssen. Der Pegel Fürth am Berg/Steinach soll am Freitag, der Pegel Schenkenau/Itz in der Nacht zum Samstag den Scheitel erreichen.

An weiteren Pegeln in Nordbayern erwartet der HND Überschreitungen der Meldestufen 1 und 2. Es könne demnach zu kleineren Ausuferungen oder zur Überschwemmung von land- und forstwirtschaftlichen Gebieten oder kleineren Straßen kommen. Davon seien etwa der Main-Streckenabschnitt zwischen den oberfränkischen Gemeinden Mainleus und Kemmern, Gebiete an Regnitz und Pegnitz oder an der unteren Aisch betroffen. Auch die Pegel an der Fränkischen Saale in Unterfranken könnten demnach bis zur Meldestufe 2 ansteigen, bevor die Welle übers Wochenende abläuft. Der Regen soll ebenfalls bei Meldestufe 2 seinen Scheitel erreichen.

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) endete der Dauerregen in Nordbayern am Freitagmittag. Am Freitag und am Samstag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Dazu wird es mit Temperaturen zwischen neun und 15 Grad am Freitag sowie zehn und 16 Grad am Samstag sehr mild, am östlichen Alpenrand seien wegen Föhns sogar 18 Grad möglich. Der Sonntag bringe viele Wolken und zeitweise leichten Regen nach Bayern, oberhalb von 1000 bis 1200 Metern könne es auch schneien. Die Höchstwerte liegen bei etwas kühleren sieben bis zwölf Grad.

