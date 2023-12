Hochwasserlage entspannt sich: Überall fallende Pegelstände

Die Hochwasserlage in Bayern hat sich größtenteils beruhigt.

Bei allen Gewässern erfasste der Hochwassernachrichtendienst (HVZ) am Freitagmorgen sinkende Pegelstände, wie eine Sprecherin des HVZ erklärte. Ab dem Wochenstart werde demnach eine Entwarnung erwartet: "Gegen Montag haben wir nirgendwo mehr Meldestufen".

Für das Wochenende sei auch kein Regen zu erwarten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Der Samstag starte zunächst mit einem dicht bewölkten Himmel - in Alpennähe sollten sich die Wolken ab dem Nachmittag dann aber auflockern. Auch der Sonntag startet vorerst trüb. Während sich dann in Alpennähe viel Sonne zeigt, ist es vielerorts bewölkt. Am Montag wird nach einem nebligen Start häufig Sonne erwartet. Die Höchstwerte liegen bei milden 13 Grad.

(dpa)