Wetterdienst erwartet Schnee in den Alpen und Gewitter in Nordbayern

Der Sommer lässt auf sich warten. Am Mittwoch erwartet der Deutsche Wetterdienst Gewitter im Norden Bayerns und etwas Neuschnee in den Alpen.

Die Hochwasserlage in Bayern hat sich inzwischen entspannt. Doch Stark- und Dauerregen bereiten vielen Menschen im Freistatt immer wieder Sorgen. Auch am Mittwoch erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) wieder vereinzelte Gewitter mit Starkregen, Graupel und Windböen.

Der Vormittag hat am östlichen Alpenrand mit etwas Regen begonnen. Sonst ist es wechselnd bis stark bewölkt. Ab dem späteren Vormittag ziehen vor allem in Nordbayern einzelne Schauer und auch kurze Gewitter auf. In den östlichen Alpen fällt bis zum Vormittag oberhalb von 1700 bis 2000 Metern noch etwas Neuschnee. Die Temperatur steigt auf maximal 14 Grad in einigen Alpentälern und auf bis zu knapp 20 Grad im fränkischen Tiefland und an der Donau.

Wetter in Bayern: Immer wieder Regen erwartet

Am Donnerstag fällt auch vom Allgäu bis zum Oberpfälzer Wald und südöstlich davon zunächst gebietsweise Regen. Auch Donner und Blitze sind nicht ausgeschlossen. Später wird es trocken und es zeigt sich immer öfter die Sonne. Die Höchsttemperatur liegt dabei zwischen 15 und 20 Grad. Am wärmsten wird es in Mainfranken.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Am Freitag erwartet der DWD dann immerhin häufiger Sonnenschein – vor allem in Süd- und Ostbayern. Dort bleibt es zunächst auch trocken. In Franken hingegen ist es bewölkt und es kann gebietsweise regnen. Später kann es auch in Schwaben regnen. Die Höchstwerte liegen bei 18 bis 28 Grad.

Am Samstag zieht Regen von Nordwest nach Südost. Zwischenzeitlich kann aber auch die Sonne scheinen. Die Temperatur steigt auf 19 bis 24 Grad. Auch am Sonntag rechnet der DWD mit Regen und örtlichen Gewittern.

Hitzewelle trifft Griechenland und die Türkei

Während Deutschland noch auf den Sommer wartet, leiden Griechenland und die Türkei unter einer Hitzewelle. Diese soll von Dienstag bis mindestens Donnerstag teilweise für Temperaturen bis zu 45 Grad sorgen. Meteorologen beider Ländern bezeichneten die Temperaturen als unüblich hoch für die Jahreszeit.