Bayern-Wetter: Der Herbst ist da – und bleibt

Die letzten warmen Tage des Jahres sind vorbei, der erste Schnee ist gefallen. Auch die kommenden Tage werden eher ungemütlich. Doch zum Wochenende sieht es besser aus.

Buntes Laub, dicke Nebelschwaden: Der Herbst ist in Bayern angekommen. Nachdem im September noch Temperaturrekorde aufgestellt wurden und sich die ersten Oktobertage von ihrer schönsten Seite zeigten, ist es nun deutlich kälter und auch herbstlicher geworden. In den ersten Regionen Bayerns ist bereits Schnee gefallen. Wie sieht die Prognose für die kommenden Tage und das Wochenende aus?

Wetter in Bayern heute: Nebel, Wolken und Regen

Am heutigen Mittwoch wird es nicht so richtig etwas mit dem goldenen Herbst. Nachdem der Tag bereits mit leichtem Frost und Nebel in einigen Regionen begann, bleibt es bewölkt. Vor allem in Süden Bayern hält sich der Nebel länger. Allein im östlichen Bayern zeigt sich die Sonne zwischendurch. Im Laufe des Tages nimmt die Wolkendichte zu. In Schwaben und im westlichen Franken ist gegen Abend mit Regen zu rechnen. Ein schwacher bis mäßiger Wind weht.

Die Höchstwerte liegen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zwischen zehn und 15 Grad. Im Bayerischen Wald und im Allgäu sind bis zu 17 Grad möglich.

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 5°C, nachmittags 11°C und abends 9°C. Es wird heute voraussichtlich 0 Sonnenstunden geben.

Der Donnerstag startet bewölkt und regnerisch. Vor allem in Norden wird öfter Regen erwartet. In der Nähe der Alpen und Niederbayern zeigt sich dagegen die Sonne zwischendurch. Die Temperatur liegt bei maximal 11 Grad in Franken, in Alpennähe sind jedoch bis zu 18 Grad drin. Aus Osten weht mäßiger Wind. An den Berggipfel kann es zu Sturmböen kommen.

Am Freitag bis zu 20 Grad durch Föhn an den Alpen

In der Nacht auf Freitag bleibt es bewölkt und kühlt weiter ab. Der Tag beginnt mit einigen Wolken und auch gebietsweise leichtem Regen. Im Südosten lockert es jedoch etwas auf. Der Föhn verspricht bis zu 20 Grad an den Alpen. Im Osten und Bergland Bayerns wird es windig, teils stehen sogar Sturm- und orkanartige Böen an.

Das Wochenende bleibt gemäßigt. Samstag wird bewölkt mit leichtem Regen bei maximal 18 Grad an der Donau, auch am Sonntag steht Regen an. Dann wird es allerdings wieder frischer: Nur maximal neun Grad sind drin.