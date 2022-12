Bis zu 18 Grad Minus – Wetterwarnung für Bayern

Der Winter ist da. Am Dienstag wird es in Bayern so frostig, dass der Deutsche Wetterdienst eine Wetterwarnung herausgegeben hat. In München wird es besonders kalt.

Nun ist er endgültig in Bayern angekommen, der Winter. Weite Teile der Landschaft sind von Schnee bedeckt, die Straßen vielerorts mit Eis überzogen. Vom Deutschen Wetterdienst (DWD) wurde daher für ganz Bayern eine Glättewarnung herausgegeben. Damit aber nicht genug. Es wird so kalt, dass der DWD für den Dienstag auch eine Wetterwarnung veröffentlichte. Betroffen ist fast der komplette Freistaat.

Heute Wetterwarnung für Bayern: Dienstag bringt zweistellige Minusgrade

Auf der Warnkarte des DWD ist fast ganz Bayern orange eingefärbt. Diese Regionen unterliegen einer Warnung vor markantem Wetter. Eine amtliche Warnung bezieht sich vor allem auf den strengen Frost. Sie gilt am Dienstag, 13. Dezember, von 2.00 bis 11.00 Uhr. "Es tritt strenger Frost bis -12 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis -14 °C", schreibt der DWD zu der Wetterwarnung.

Ausnahmen bei der Wetterwarnung bilden der Kreis Miltenberg und die Stadt Aschaffenburg. Sie sind auf der DWD-Warnkarte nicht orange eingefärbt. Es gelten hier "nur" Warnungen für Frost und Glätte.

Wetter in Bayern aktuell: Die Temperaturen in Augsburg und München

In der bayerischen Landeshauptstadt wird es am Dienstag besonders frostig. In München könnten die Temperaturen bis auf minus 18 Grad sinken. Die Warnung für München und das Alpenvorland liest sich wie folgt: "Es tritt strenger Frost bis -14 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis -18 °C."

In Augsburg sollten die tiefsten Temperaturen am Dienstag um die minus zehn Grad liegen. Am Mittwoch sollten die Temperaturen dann wieder um ein paar Grad klettern, allerdings im Minus-Bereich bleiben. In Augsburg sind von wetter.com -1 bis -3 Grad bei leichtem Schneefall vorausgesagt. Die Nacht auf Mittwoch sollte im kompletten Freistaat frostig werden. Am Mittwochmorgen ist daher auf den Straßen Vorsicht geboten. Im Tagesverlauft könnte es auch Eisregen geben.