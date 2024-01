Starke Böen und Dauerregen: So wird das Wetter in Bayern in dieser Woche

Das Wetter in Bayern bleibt weiterhin ungemütlich. Die Neujahrswoche bringt bewölktes, regnerisches und windiges Wetter im ganzen Bundesland.

Nach dem Jahreswechsel wird mit einer naßen Neujahrswoche gerechnet, die im größten Teil des Bundeslandes für starke Windböen, durchgehenden Regen und starke Bewölkung sorgt. Im Süden jedoch gibt es teils sonnige und trockene Zeiträume zu erleben, laut des Deutschen Wetterdienst (DWD).

Am Dienstag erwartet uns ein weitläufiger Regen, besonders in den östlichen Mittelgebirgen Bergen, begleitet von anfänglichem Schneefall in den östlichen Bergregionen. Die Berggegenden dürfen sich zudem auf windiges Wetter mit stürmischen Verhältnissen einstellen.

Bayern-Wetter in der Neujahrswoche: Viel Regen und Wolken

Für den Mittwoch zeigt sich der Himmel überwiegend bedeckt, begleitet von anhaltendem Regen, der sich im Laufe des Tages in den östlichen bayerischen Bergen in Schnee verwandelt. Die Temperaturen werden im Bereich von drei bis elf Grad Celsius liegen. Starke Südwestwinde sind zu erwarten, mit stürmischen Verhältnissen in den Bergen. Skigebiete im Süden, wie die Seegatterl Steinplatte, können sich auf fünf bis zehn cm Neuschnee freuen. Allerdings soll es im Süden Bayerns am Nachmittag ein wenig sonniges und trockenes Wetter geben.

Die Aussichten für Donnerstag deuten auf vereinzelten Regen hin, der sich im Tagesverlauf allmählich von Süden her auflösen wird. Die Temperaturen werden zwischen fünf bis elf Grad Celsius liegen. Die Winde werden moderat bis stark sein und überwiegend aus südwestlicher bis westlicher Richtung wehen.

Wenn wir in den Freitag starten, erwartet uns überwiegend bewölktes Wetter, mit vereinzeltem Regen vor allem in Westfranken. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen fünf und elf Grad Celsius. Die Winde werden schwach bis mäßig sein und überwiegend aus südlicher Richtung kommen.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Das Wetter in Augsburg entspricht weitgehend dem Rest von Bayern. Am Dienstag liegen die Temperaturen zwischen vier Grad Celsius am Morgen und neun Grad Celsius am Nachmittag. Ähnliche Temperaturen sind die ganze Woche über zu erwarten, mit einem Höchstwert von zwölf Grad Celsius am späten Mittwoch. Bis einschließlich Freitag ist mit konstant bewölktem Himmel und leichtem Regen sowie starken Windböen zu rechnen, die am Mittwochabend ihren Höhepunkt erreichen. Ab Freitag soll sich der Wind beruhigen, während die niedrigste Temperatur der Woche am späten Freitagabend bei ein Grad Celsius erwartet wird.