Wetterdienst erwartet heute viele Wolken, Regen und etwas Sonne

Der Sommer mit Sonne satt lässt auf sich warten. Regen, Wind und moderate Temperaturen sind angesagt. Ein Ausblick auf das Wetter in der ersten Woche im Juli.

Nach einem wechselhaften Wochenende mit Sonne und Gewittern rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) für die erste Juli-Woche mit unbeständigem Wetter. Dabei wird es mit Höchsttemperaturen von nur knapp über 20 Grad kühl für diese Jahreszeit. Am Freitag wird es dann aber wieder meist sonnig und mit bis zu 26 Grad auch wieder wärmer.

Wetter heute in Bayern: Viele Wolken, Regen und etwas Sonne

Am Dienstag ist es in Bayern meist bewölkt, die Sonne scheint am ehesten in der Region vom Alpenvorland bis nach Niederbayern. Vereinzelt kann es vor allem in Franken und Schwaben zum Abend hin auch häufiger regnen. Gewitter werden aber nicht erwartet. Die Temperatur steigt auf maximal 16 bis 22 Grad.

Regen und böiger Wind überziehen Bayern in dieser Woche

Der DWD rechnet damit, dass sich der Regen am Mittwoch tagsüber hält und erst in der Nacht abzieht und es auflockert. Tagsüber steigen die Temperaturen maximal auf 15 bis 20 Grad, nachts kann es auf neun Grad abkühlen.

Auch für den Donnerstag sieht die Vorhersage ähnlich aus: Insbesondere im Norden Bayerns erwartet der DWD viele Wolken und zeitweise Regen. Dabei kann es windig werden. Südlich der Donau sind aber auch längere sonnige Abschnitte möglich. Dort wird es nur gebietsweise nass. Mit bis zu 22 Grad wird es etwas wärmer als am Mittwoch.

In der Nacht zum Freitag zieht der Regen nach Osten ab. Nördlich der Donau und an den Alpen wird es tagsüber zeitweise, sonst häufig sonnig. Mit 20 bis 26 wird es wärmer als an den Tagen zuvor. Vor allem im Norden Bayerns rechnet der DWD allerdings mit teils starken Windböen.

Für das kommende Wochenende schließt der DWD kräftige Regenfälle von den Alpen bis zum Bayerischen Wald mit mehr als 30 Litern pro Quadratmetern innerhalb von 24 Stunden nicht aus. Es bleibt allerdings ähnlich warm wie am Freitag.