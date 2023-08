Sommerferien in Bayern: Weiterhin viele Wolken, Regen und Gewitter

Die Sommerferien starteten in Bayern wechselhaft und für die Jahreszeit vergleichsweise kühl. Das wird sich vorerst auch nicht ändern. In dieser Woche gibt es viele Wolken und Regen.

Endlich Sommerferien, doch das Wetter in Bayern lässt aktuell kaum sommerliche Gefühle aufkommen. Das wird sich in der ersten Ferienwoche nicht ändern. Hin und wieder zeigt sich zwar die Sonne, doch größtenteils bleibt es bewölkt. Immer wieder sind auch Schauer und Gewitter möglich.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 19°C, nachmittags 21°C und abends 17°C. Es wird heute voraussichtlich 2 Sonnenstunden geben.

Wetter: Viele Wolken und Regen in Bayern in dieser Woche

Es regnet in Bayern ‒ und so soll es die kommenden Tage auch bleiben. In Franken und im Allgäu erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag teils kräftige Regenschauer mit Blitz und Donner. Am Nachmittag zieht sich der Regen an den Alpenrand zurück. Später breiten sich von Nordwesten her zahlreiche, teils gewittrige Schauer aus. Die Höchsttemperatur liegt bei 22 Grad.

Der Grund für den aktuellen Dauerregen ist ein Tief, das von der Nordsee über Dänemark in Richtung Südschweden zieht. Die Kaltfront, die dazugehört, zieht im Laufe des Dienstag südostwärts über Bayern.

In der Nacht zum Mittwoch ziehen sich die Schauer nach Süden und Südosten zurück und klingen dann ab. Am Morgen bleibt es bewölkt, ab dem späten Vormittag beginnt es wieder zu regnen. An den Alpen bleibt es noch länger föhnig und trocken, zeitweise scheint sogar die Sonne. Dabei wird es maximal 24 Grad warm.

Auch in der Nacht zum Donnerstag sind gebietsweise kräftige Regenfälle möglich. Nach Mitternacht ziehen sie sich allmählich in die Gebiete zwischen Alpen und Bayerischem Wald zurück. Von Nordwesten her lockern die Wolken auf. Auch im Laufe des Tages bleibt es bewölkt. Vor allem im Südosten und im westlichen Franken regnet es, zwischendurch sind aber längere trockene Phasen und auch Sonne möglich. Die Temperatur steigt auf maximal 23 Grad.

In der Nacht zum Freitag ist der Himmel bedeckt, gebietsweise erwartet der DWD Regenschauer. Untertags wechseln sich Sonne und Wolken ab. Zwischendurch sind auch kurze Gewitter möglich. Mit 24 Grad wird es ähnlich warm wie in den Tagen davor.

Wetter in Bayern am Wochenende

Auch das Wochenende in Bayern bleibt unbeständig. Am Samstag rechnet der DWD mit vielen Wolken und schauerartigen, teils auch gewittrigen Regenfällen. An den Alpen können sie auch länger anhalten. Die Höchstwerte liegen bei 22 Grad. Am Sonntag lässt der Regen nach und die Wolken lockern auf. Mit 24 Grad wird es etwas wärmer als am Samstag.