Wetterdienst warnt vor Gewitter und Sturm – ab morgen wird es wärmer

Das Sommerwetter lässt in dieser Woche weiter auf sich warten. Nachdem am Mittwoch Gewitter über Schwaben gezogen sind, bleibt es auch am Donnerstag regnerisch, gewittrig und für Juli recht kühl. Ab Freitag steigt dann zwar die Temperatur, doch ab dem Wochenende erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) neue Gewitter in Bayern.

Wetter in Bayern heute: Regen und kurze Gewitter

In Franken hat der Donnerstag bereits mit Regen begonnen. Im Rest Bayerns ziehen dann ab Mittag von Westen her Schauer und eventuell kurze Gewitter auf. Dazwischen sind allerdings auch sonnige Abschnitte möglich. In einigen Regionen im Nordosten und Nordwesten Bayerns warnt der DWD bis zum Abend vor Windböen mit bis zu 70 km/h. Die Temperatur liegt maximal zwischen 17 und 23 Grad.

In der Nacht zum Freitag ziehen die Schauer nach Osten ab. Tagsüber scheint dann häufig die Sonne, nur nördlich der Donau und an den Alpen ist es teilweise bewölkt. Mit 19 Grad an den nördlichen Mittelgebirgen und 26 Grad entlang des Inns wird es wieder wärmer als zuletzt.

Viel Sonne, aber auch Gewitter am Wochenende in Bayern

Das Wochenende startet am Samstag mit viel Sonne. Im Laufe des Tages ziehen Wolken und von Westen her auch schauerartiger Regen und teils kräftige Gewitter auf. An Spessart und Rhön steigt die Temperatur auf 22 Grad, in Teilen Niederbayerns werden knapp 30 Grad erwartet.

Auch in der Nacht zum Sonntag kann es noch einzelne Gewitter geben. Tagsüber rechnet der DWD dann häufig mit Regen. Nur in Franken kann es trocken bleiben und auch längere sonnige Abschnitte geben. Mit Höchstwerten zwischen 19 und 24 Grad wird es wieder kühler als am Freitag und Samstag.

Extremwetter in den USA und in Brasilien

Andere Länder leiden aktuell unter extremen Wetterverhältnissen. Eine Hitzewelle hat die USA derzeit im Griff. Vor allem der Bundesstaat Kalifornien leidet aktuell unter extremer Hitze, die noch bis mindestens Sonntag anhalten soll. Der Wetterdienst rechnet mit bis zu 46 Grad. Zudem brechen immer wieder Waldbrände aus.

In Brasilien wüten aktuell Rekordwaldbrände. Wie die Tageszeitung O Globo berichtet, gab es in den ersten sechs Monaten des Jahren 13.500 Brände in der Amazonas-Region in Brasilien. Verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Vorjahr sind das rund 61 Prozent mehr.