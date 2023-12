Glätte, Frost und Sturm: Aktuelle Wetterwarnung für Bayern

Nach dem Wintereinbruch am Wochenende ist Bayern nach wie vor schneebedeckt. Der DWD warnt vor Glatteis und Frost am Montag – welche Regionen betroffen sind.

Der Winter hat Bayern fest im Griff. Nach heftigen Schneefällen am Wochenende liegt auch am Montag in den meisten Teilen des Freistaats noch eine hohe Schneeschicht. Der Bahnverkehr rund um München ist immer noch eingeschränkt, einige Schulen haben auf Distanzunterricht umgestellt. Vorbei ist es aber noch immer nicht mit dem Schneechaos. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt auch am Montag.

Für ganz Bayern Bayern gilt heute Vormittag bis 11 Uhr eine Wetterwarnung vor Frost und Glätte. Das Frostwetter liegt zwischen -2 Grad und -7 Grad – über dem Schnee kann die Temperatur auf bis zu -10 Grad absinken. Besonders Autofahrerinnen und Autofahrer sollten aufgrund der Glätte auf der Straße acht geben.

Schnee in Bayern aktuell: Warnung vor Frost und Glätte

Oberhalb einer Höhe von 1500 Metern besteht zudem Gefahr vor Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 80 Stundenkilometern. In exponierten Lagen sind sogar bis zu 100 Stundenkilometer möglich. Die Warnung gilt bis Dienstagmitternacht.

Für diese Landkreise gilt die Wetterwarnung des DWD der Stufe zwei vor Sturmböen und zusätzlich vor Frost und Glätte am Montag, 4. Dezember:

Oberallgäu

Ostallgäu

Garmisch-Partenkirchen

Bad Tölz-Wolfratshausen

Miesbach

Rosenheim

Traunstein

Berchtesgardener Land

Glatt- und Blitzeisgefahr am Montag in Bayern

Vor allem am Vormittag ist es im Süden und Osten Bayerns frostig. Die Tiefstwerte können lokal sogar bis -20 Grad betragen. In den meisten Regionen liegt die Temperatur zwischen -6 und -9 Grad am Vormittag. Tagsüber klettern die Werte auf -5 bis -1 Grad an.

Südlich der Donau ist es stellenweise nebelig. Von Westen ziehen dichter werdende Wolke auf, im Süden und Osten kann sich sogar die Sonne blicken lassen. In den Abendstunden kommt es im westlichen Franken, ab Dienstagnacht dann auch in anderen Regionen zu Glatteis durch gefrierenden Regen. Nördlich der Donau kündigt sich Neuschnee an, der ebenfalls Glätte mit sich bringt.

Auch die kommenden Tagen bleibt es eisig und glatt. Vor allem im Osten Bayerns ist laut DWD Glatteis wahrscheinlich. Dort ist auch mit Dauerfrost zu rechnen. Gebietsweise stehen Schnee und Regen an. Es bleibt bewölkt, je nach Region unterschiedlich stark. Die Temperatur liegt zwischen zwei und -4 Grad.

Am Mittwoch wird es wärmer. Die Höchstwerte liegen bei ein bis fünf Grad, begleitet von vielen Wolken, teils auch Schnee und Regen. In der Nacht auf Donnerstag lockert es auf. An dem Alpen lässt sich tagsüber sogar die Sonne blicken.