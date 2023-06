Wetter in Bayern am langen Wochenende: Über 30 Grad und Unwetter

Die gute Nachricht zuerst: Am langen Wochenende bleibt es in Bayern sonnig und mit um die 30 Grad sommerlich warm. Doch: Es sind auch immer wieder Unwetter möglich.

Für viele beginnt in Bayern mit Fronleichnam ein langes Wochenende. Wer dieses im Freien verbringen möchte, hat Glück. Denn auch in den kommenden Tagen bleibt es sommerlich warm und meist trocken. Zweischenzeitlich sind örtlich jedoch einzelne Unwetter möglich.

Wetter in Bayern: Bis zu 30 Grad und Unwetter am Feiertag und am Brückentag

Wie in den vergangenen Tagen startet auch der Donnerstag in Bayern meist sonnig. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) entwickeln sich aber schnell Quellwolken und das Gewitterrisiko steigt. Am Nachmittag und Abend werden dann Schauer und teils kräftige Gewitter erwartet. Örtlich sind Unwetter mit Starkregen um 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit möglich. Auch vereinzelte Sturmböen mit bis zu 80 km/h und Hagel mit bis zu zwei Zentimetern Durchmesser schließt der DWD nicht aus. Das größte Gewitterrisiko herrscht von Franken bis Niederbayern in der zweiten Tageshälfte. In der Nacht zum Freitag nehmen die Gewitter ab. Die Temperatur steigt am Donnerstag auf bis zu 27 Grad, in Augsburg werden bei viel Sonne 24 Grad erwartet.

Am Freitag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Im Laufe des Tages sind insbesondere in Südbayern erneut Schauer und einzelne Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 Grad im Bayerwald und bis zu 30 Grad am unterfränkischen Main. Augsburg liegt mit 25 Grad dazwischen.

Wetter in Bayern am Wochenende: Weiter Unwetter-Risiko

Viel Sonne gibt es zunächst am Samstag. Doch im Tagesverlauf ziehen vermehrt Quellwolken auf. Vor allem in den südöstlichen Regionen Bayerns kommt es zu Schauern und Gewittern. In der Nacht zum Sonntag klingen diese wieder ab. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 23 und 28 Grad, in Mainfranken sind örtlich sogar bis zu 30 Grad möglich. In Augsburg wird es 25 Grad warm.

Am Sonntag wird es in ganz Bayern überwiegend sonnig. Im Laufe des Tages ziehen zwar wieder Quellwolken auf, doch einzelne Schauer und Gewitter werden nur an den Alpen und im Bayerischen Wald erwartet. Die Temperatur steigt am Untermain auf bis zu 31 Grad, in Augsburg wird es mit 26 Grad nicht ganz so heiß.

