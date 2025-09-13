Gewitter, Schauer und stürmische Böen: Bayern startet wechselhaft ins Wochenende

Langsam, aber sicher wird es spätsommerlich bis herbstlich in Bayern. Am letzten Wochenende vor Schulbeginn sollten die Jacken lieber nicht im Schrank hängen bleiben.

Am Samstag soll es in vielen Teilen des Freistaats bedeckt bleiben, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Nur stellenweise kommt die Sonne durch. Vereinzelt ist auch mit Schauern zu rechnen. Die Temperaturen liegen bei höchstens 17 bis 22 Grad. Erst am Abend ist besonders in Alpennähe vermehrt mit Regen zu rechnen. Bei maximal 17 bis 22 Grad weht ein schwacher bis mäßiger Wind.

In der Nacht zum Sonntag breiten sich die Regenwolken dann über den gesamten Freistaat aus: Gebietsweise kann es zu kräftigen Regenschauern kommen; auch kurze Gewitter sind wahrscheinlich, so der DWD. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 13 bis 10 Grad.

Wetter am Wochenende in Bayern: Gewitter und Schauer auch am Sonntag

Am Sonntag zieht der Regen nach Osten ab. Danach seien jedoch noch einzelne Schauer und eventuell kurze Gewitter möglich. Zwischenzeitlich soll sich auch immer wieder die Sonne zeigen. Mit Höchsttemperaturen zwischen 16 und 20 Grad bleibt es etwas kühler als am Vortag.

Icon vergrößern Der Schulstart in Bayern wird regnerisch. Foto: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Schulstart in Bayern wird regnerisch. Foto: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild)

In der Nacht zum Montag ist das Wetter wechselhaft; in Franken kommen Schauer auf. Die Temperaturen sinken in Ober- und Niederbayern stellenweise auf bis zu acht Grad. In den restlichen Gebieten rechnet der DWD mit Tiefsttemperaturen zwischen 14 und zehn Grad.

Regnerischer Schulstart im Freistaat

Am Montag soll es besonders in Franken und der Oberpfalz Regen geben. Im Süden bleibt es demnach noch eine längere Zeit sonnig und trocken. Immerhin wärmer als am Wochenende soll es werden: Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 25 Grad. Es weht allerdings ein frischer Wind aus Südwest. In Franken und im Alpenvorland kann es laut DWD auch starke bis stürmische Böen geben.

Kräftiger Regen fällt dann in der Nacht zum Dienstag südlich der Donau. Auch einzelne Gewitter seien zu erwarten. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 13 und acht Grad. Zum Schulstart am Dienstag können sich Schülerinnen und Schüler auf einen Wechsel aus Sonne und Wolken einstellen. Gebietsweise ist aber mit schauerartigem Regen zu rechnen. Es weht mäßiger bis frischer, teilweise auch stürmischer Westwind. Die Höchsttemperaturen liegen bei maximal 15 bis 20 Grad.