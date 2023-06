Viel Sonne und wenig Regen am Wochenende: Waldbrandgefahr steigt

Auch am Wochenende bleibt es warm in Bayern. Am Sonntag werden bis zu 33 Grad erwartet. Damit steigt auch die Waldbrandgefahr. In vielen Regionen wird sie "hoch" sein.

Das sommerliche Wetter der vergangenen Tage setzt sich auch am Wochenende fort – und es wird sogar noch wärmer. Bis zu 33 Grad sind am Sonntag in Bayern möglich. In der kommenden Woche erwarten Meteorologen sogar eine Hitzewelle in Deutschland. Doch während die sommerlichen Gefühle steigen, nimmt auch die Waldbrandgefahr zu.

Wetter in Bayern: Sonne und Gewitter am Freitag

In vielen Teilen Bayerns hat der Freitag mit Sonne und Wolken begonnen. Ab Mittag ziehen aber immer mehr Quellwolken auf und gebietsweise erwartet der Deutschen Wetterdienst (DWD) auch Schauer. Insbesondere im Süden und Osten sind am Nachmittag und Abend auch einzelne Gewitter mit Starkregen um 20 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, kleinkörnigem Hagel und stürmischen Böen um 70 km/h möglich. Am wärmsten wird es dabei mit 27 Grad am Untermain.

Wetter am Wochenende: Bis zu 33 Grad in Bayern

Der Samstag startet mit viel Sonne. Ab dem Vormittag bilden sich laut dem DWD vermehrt Quellwolken. Am Nachmittag sind dann vor allem in den östlichen Mittelgebirgen vereinzelte Schauer und Gewitter möglich. Dabei werden in Bayern bis zu 30 Grad erwartet.

Am Sonntag wird es dann noch wärmer. Die Temperatur steigt am Untermain auf bis zu 33 Grad. Dazu gibt es viel Sonne im Freistaat. In der Nacht zum Montag kann es gebietsweise regnen.

Wetter in Augsburg aktuell

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 21°C, nachmittags 24°C und abends 20°C. Es wird heute voraussichtlich 5 Sonnenstunden geben.

Droht Hitzewelle in der kommenden Woche?

Ein Temperatursturz oder länger andauernder Regen sind auch in der kommenden Woche vorerst nicht in Sicht – im Gegenteil: Es könnte sogar eine Hitzewelle mit weit über 30 Grad auf Deutschland zukommen. Es wird schwülwarm bis schwülheiß, wie Meteorologe Dominik Jung von wetter.net berichtet. Im Schwarzwald werden am Montag 35 Grad erwartet. In Bayern rechnet der DWD mit einer Höchsttemperatur von 31 Grad.

Waldbrandgefahr in Bayern teilweise "hoch"

Mit den hohen Temperaturen und dem ausbleibenden Regen steigt die Waldbrandgefahr in Bayern. In den meisten Regionen Bayerns gilt am Freitag die Warstufe 3, also eine "mittlere Gefahr" für Waldbrände. Am Wochenende steigt die Gefahr in weiten Teilen des Freistaats an. Bereits am Samstag erwartet der DWD im Großteil Bayerns eine "hohe Waldbrandgefahr". Am Sonntag steigt die Gefahr weiter an, bevor sie am Montag voraussichtlich wieder sinkt.