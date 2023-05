Sonne und 29 Grad: So wird das Wetter am Wochenende in Bayern

Nach dem vielen Regen der vergangenen Tage und Wochen soll es am Wochenende sonnig und sommerlich warm werden. Bis zu 29 Grad sind in Bayern möglich.

Endlich wieder Sonne und sommerliche Temperaturen – und das pünktlich zum Wochenende. Bis zu 29 Grad erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in den kommenden Tagen in Bayern. Vereinzelt sind allerdings auch Gewitter möglich.

Wetter am Wochenende in Bayern: Fast 30 Grad am Sonntag

Der Samstag beginnt in Bayern noch größtenteils bewölkt. Doch im Laufe des Tages scheint von Südosten her vermehrt die Sonne. Ab Mittag besteht in Alpennähe ein mäßiges, im Nordosten ein geringes Gewitterrisiko. Gebietsweise rechnet der DWD mit starkem Wind. Dabei liegt die Temperatur zwischen 18 und 25 Grad. In Augsburg werden bis zu 21 Grad erwartet. Am wärmsten wird es in Niederbayern.

In der Nacht zum Sonntag sind nur wenige Wolken am Himmel. Stellenweise kann es aber neblig werden. Untertags ist es dann überwiegend sonnig. Nur an den Alpen sind ab dem Nachmittag örtlich Schauer oder Gewitter möglich. Der DWD erwartet teils starke Windböen. Die Temperatur steigt auf 23 bis 29 Grad. In Augsburg liegt sie bei 25 Grad.

Wetter in Bayern: Sonne auch zum Wochenstart

Auch die kommende Woche startet in Bayern mit viel Sonne. Wieder steigt die Temperatur auf bis zu 29 Grad. In Augsburg wird es mit einer Höchsttemperatur von 25 Grad nicht ganz so warm. Am Nachmittag und Abend ziehen in Bayern dann zum Teil kräftige Schauer und Gewitter auf.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 13°C, nachmittags 16°C und abends 14°C. Es wird heute voraussichtlich 0 Sonnenstunden geben.

Pollenbelastung in Bayern durch Birke und Gräser

Bislang war die Pollenbelastung wegen des vielen Regens im Frühjahr eher gering. Das liege daran, dass die vergangenen Monate vielerorts sehr feucht waren, erklärt Matthias Werchan von der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Durch den Regen könnten sich die Pollen nicht richtig in der Luft anreichern und weit umherfliegen. Doch bereits ein oder zwei trockene Tage würden ausreichen, damit sich die Pollen ausbreiten und damit für eine hohe Belastung sorgen. Wie die Pollenbelastung sich insgesamt in diesem Jahr entwickle, sei noch nicht absehbar.

Während die Saison der Erlen- und Haselpollen schon wieder vorbei ist, gibt es in Bayern eine Belastung durch Birke und Gräser. Laut dem Pollenflug-Gefahrenindex des DWD ist die Belastung durch Birkenpollen im Großteil des Freistaats "gering". Die Belastung durch Gräser ist im Nordwesten Bayerns "mittel bis hoch" und im restlichen Freistaat "mittel".