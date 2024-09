Noch ein Wochenende Sommer in Bayern – dann kühlt es ab

Auch Anfang September und zum Ende der Sommerferien zeigt sich der Sommer in Bayern noch einmal von seiner besten Seite. Es wird vor allem am Samstag überwiegend sonnig und mit bis zu 31 wieder heiß. Am Sonntag ziehen dann Gewitter auf und zum Beginn der neuen Woche wird es dann deutlich kühler.

Viel Sonne und Gewitter am Wochenende in Bayern

Nachdem sich örtliche Nebelfelder aufgelöst haben, beginnt der Samstag in Bayern häufig mit Sonne. Im Laufe des Tages erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch lockere Quellwolken. Es soll aber trocken bleiben. Mit Höchsttemperaturen von 26 bis 31 Grad wird es noch einmal sehr warm bis heiß.

In der Nacht zum Sonntag zieht teilweise wieder Nebel auf. Der Sonntag wird meist bewölkt. Im Osten des Freistaats bleibt es aber noch längere Zeit sonnig. Gegen Mittag ziehen von Westen her Schauer und Gewitter auf, die sich am Nachmittag nach Osten ausbreiten. Die Temperatur steigt auf 22 bis 29 Grad.

Wetter in Bayern: Temperatur fällt kommende Woche deutlich

Auch in der Nacht zum Montag kann es weiter regnen und gewittern. Die Temperatur fällt zum Wochenbeginn deutlich. Am Montag steigt sie nur noch auf maximal 21 Grad. Auch in den folgenden Tagen erwartet der DWD viel Regen in Bayern. Die Temperatur steigt dabei kaum noch über die 20-Grad-Marke. Erst zum Wochenende soll es wieder trocken, freundlicher und etwas wärmer werden.

Unwetter trafen Italien

In den vergangenen Tagen wurde Italien von heftigen Unwettern heimgesucht. Starkregen setzte am Dienstag Teile Roms unter Wasser und am Donnerstag traf es vor allem die Lombardei mit der Hauptstadt Mailand und die nordöstliche Region Piemont. Mehrere Straßen wurden überflutet und Bäume entwurzelt. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa ist in Feletto bei Turin ein Mann bei Feldarbeiten auf einem Traktor von den Fluten des Flüsschens Orco mitgerissen worden. Der 58-Jährige blieb zunächst verschwunden, die Suche dauerte an.