Wann kommt die Sonne zurück? Bald ist wieder Frühling angesagt

Dass sich das Wetter von warm, freundlich und sonnig so schnell wieder zu regnerisch und beinahe winterlich ändert, gehört wohl zum Frühling dazu. Und spätestens im April wird das Wetter ebenfalls wieder machen, was es will - so besagt es schließlich das Sprichwort. Trotzdem fragen sich mit Beginn des Wochenendes viele Menschen in Bayern, wann denn die Sonne wieder herauskommt?

Das Wetter am dritten Märzwochenende in Augsburg

Der Freitag gibt bereits einen Vorgeschmack auf das bevorstehende Wochenende und Wetter in Augsburg. Denn die vielen Wolken scheinen am Himmel wie festgewachsen zu sein. Laut dem Wetterdienst wetter.com bleibt es auch am Samstag und Sonntag bedeckt in Augsburg. Mit 7 Grad ist es am Freitag vergleichsweise sogar noch „warm“. Für die nächsten beiden Tage, Samstag und Sonntag, bewegen sich die Werte nur noch zwischen 2 und 5 Grad. Zwischendurch kann es zudem auch mal zu Nieselregen kommen. Es bleibt also nasskalt, das bevorstehende Wochenende lädt nicht wirklich zu sonnigen Frühjahrs-Spaziergängen am Lech ein.

So wird das Wetter morgen, 15. März, in Bayern

Ein Trend, der sich auch im restlichen Freistaat durchschlägt: Am Samstag breitet sich aus Süden langsam ein leichter Regen bis hin zur Fränkischen Alb aus. Die Schneefallgrenze liegt dabei zwischen 800 und 1000 Metern. In Unter- und Oberfranken bleibt es größtenteils trocken, hier und da gibt es etwas Sonne. In Teilen Schwabens klettern die Temperaturen am Samstag auf etwa 3 Grad, während am Untermain bis zu 10 Grad erreicht werden. Dazu weht ein kräftiger, böiger Nordostwind.

In der Nacht zum Sonntag bleibt der Himmel im nördlichen Franken weitgehend aufgelockert bis gering bewölkt. Ansonsten ist es wolkiger, und es kann vereinzelt etwas Regen geben. Im Bergland und im höheren Alpenvorland besteht zudem die Gefahr von Glätte durch Schnee. Die Temperaturen sinken dabei auf Werte zwischen +4 und -3 Grad, wobei es an den nördlichen Mittelgebirgen laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienst am kältesten wird.

Wettervorhersage für Sonntag, 16. März, in Bayern

Am Sonntag erwartet der Norden Bayerns schon etwas häufiger Sonne. In der Mitte sowie im Süden wird es dagegen wolkiger, und südlich der Donau fällt oft leichter Regen. Im Allgäu werden etwa 3 Grad erreicht, während in Teilen Unterfrankens bis zu 10 Grad möglich sind. Ein mäßiger, teils frischer Nordostwind weht dazu.

In der Nacht zum Montag ziehen die Niederschläge allmählich in die Alpen zurück, wobei der Regen immer häufiger in Schnee übergeht. Nach einem teils klaren Beginn setzt im Norden leichter Schneefall ein. Die Temperaturen liegen zwischen +1 und -3 Grad, sodass es stellenweise zu Glätte kommen kann.

Icon Vergrößern Die ersten Blumen haben sich schon hervor getraut, aktuell ist es jedoch wieder kälter, teils gibt es sogar Schnee. Foto: Marius Bulling, dpa (Archivbild) Icon Schließen Schließen Die ersten Blumen haben sich schon hervor getraut, aktuell ist es jedoch wieder kälter, teils gibt es sogar Schnee. Foto: Marius Bulling, dpa (Archivbild)

Wann wird das Wetter wieder warm?

Ab Montag setzt dann wortwörtlich der erste richtige Lichtblick ein: Es ziehen von Nord nach Süd nur noch wenige Niederschläge durch, meist in Form von Schnee. Dahinter lockert die Bewölkung aber auf und laut Deutschem Wetterdienst wird es ab dann viel Sonne geben. An den östlichen Mittelgebirgen bleibt es bei etwa 3 Grad, andernorts steigen die Temperaturen aber schon auf 5 bis 10 Grad. Ein mäßiger Nordostwind frischt im Tagesverlauf immer mehr auf und wird teils stark böig.

In der Nacht zum Dienstag bleibt der Himmel meist klar, lediglich an den Alpen halten sich noch einige Wolkenreste. Es wird kalt, mit Tiefstwerten zwischen -2 und -8 Grad.

Mit dem kommenden Montag sind also bereits wieder zweistellige Temperaturen zu erwarten. Ein Blick auf Wettervorhersagen der bevorstehenden Woche verspricht außerdem noch wärmere Temperaturen von bis zu 15 Grad und Sonne zur Mitte der Woche. Noch ist es jedoch etwas zu früh, mit Gewissheit auf das wärmere frühlingshafte Wetter zu setzen.

Bis wann sind Wettervorhersagen zuverlässig?

Die Wettervorhersage ist - wie es das Wort schon sagt - keine Garantie für das gemeldete Wetter. Laut wetteronline.de liegt die Genauigkeit einer Wettervorhersage für den nächsten Tag bei etwa 90 Prozent, für die nächsten drei Tage bei etwa 75 Prozent. Danach werden die Prognosen immer ungenauer.