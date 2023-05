Frühsommer steht vor der Tür: Viel Sonne am Pfingstwochenende

Nachdem viele Wolken und Gewitter in den vergangenen Tagen das Wetter in Bayern geprägt haben, wird es pünktlich zu Pfingsten warm und sommerlich. Bis zu 26 Grad werden am Wochenende erwartet.

Wer über das lange Pfingstwochenende nicht verreist, kann sich auch in Bayern auf viel Sonne und sommerliche Temperaturen freuen. Denn nach dem unbeständigen Wetter der vergangenen Tage steht ein langes Frühlingswochenende wie aus dem Bilderbuch bevor.

Während am Donnerstag zunächst noch viele Wolken am Himmel waren, erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag einen freundlichen Mix aus Sonne und Quellwolken in Bayern. Nur an den Alpen herrscht am Nachmittag ein geringes Schauer- und Gewitterrisiko. Am wärmsten wird es mit 24 Grad an der unteren Donau. In Augsburg steigt die Temperatur bei viel Sonne auf 22 Grad.

Wetter in Bayern am Pfingstwochenende

Die Nacht zum Samstag wird meist klar. Untertags ist es im ganzen Freistaat überwiegend sonnig. Lediglich über den Alpen und den Mittelgebirgen ziehen am Nachmittag einige Quellwolken auf. In den Alpen kann es einzelne Schauer oder Gewitter geben. Dabei wird es mit bis zu 25 Grad noch wärmer als am Freitag. In Augsburg steigt die Temperatur lediglich auf 21 Grad.

Auch in der Nacht zum Sonntag sind nur wenige Wolken am Himmel. Im Laufe des Tages gibt es viel Sonne und nur dünne Wolkenfelder. Lediglich an und in den Alpen erwartet der DWD mehr Wolken mit Schauern und einzelnen Gewittern. Die Höchsttemperatur liegt am Sonntag in Bayern bei 26 Grad, in Augsburg wird es bis zu 23 Grad warm.

In der Nacht zum Montag ziehen wenige Wolken auf. Untertags wechseln sich Sonne und Quellwolken ab. Im Süden sind vereinzelt Schauer und Gewitter möglich. Mit bis zu 26 Grad wird es sommerlich warm. In Augsburg werden bis zu 23 Grad erwartet.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 15°C, nachmittags 20°C und abends 18°C. Es wird heute voraussichtlich 6 Sonnenstunden geben.

So ist die Situation in Italien vor Pfingsten

Wer über die Pfingstferien nach Italien reisen möchte, spürt vermutlich die Auswirkungen der schweren Unwetter der vergangenen Woche. Seit vergangenem Donnerstag warnt das Auswärtige Amt deutsche Urlauber ausdrücklich vor der Gefahr von Überschwemmungen und Erdrutschen. Besonders betroffen war die Region Emilia-Romagna mit den Provinzen Ravenna, Forlì-Cesena und Rimini. Noch immer sind zahlreiche Straßen gesperrt und mehrere Kulturgüter beschädigt.