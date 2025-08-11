Bis zu 37 Grad kommende Woche: DWD warnt vor Hitze – diese Landkreise sind betroffen

Bereits am Wochenende hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einigen bayerischen Landkreisen vor Hitze gewarnt. Auch im Laufe dieser Woche wird sich das kaum ändern. Am Donnerstag erwartet der DWD sogar Temperaturen von bis zu 37 Grad.

In diesen Landkreisen warnt der DWD vor Hitze

Am Montag, dem 11. August, warnt der DWD wieder in einigen Landkreisen im Süden Bayerns vor Hitze. Für den Tag werden im Freistaat viel Sonne und wenig Wolken erwartet. Die Temperaturen sollen zwischen 26 und 31 Grad liegen. In folgenden Regionen wird daher unterhalb von 600 Metern vor Hitze gewarnt:

Lindau

Oberallgäu

Stadt Kempten

Ostallgäu

Stadt Kaufbeuren

Weilheim-Schongau

Garmisch-Partenkirchen

Bad Tölz-Wolfratshausen

Miesbach

Kreis und Stadt Rosenheim

Traunstein

Berchtesgadener Land

DWD warnt vor Hitze in Bayern: Darauf sollen Menschen achten

Von vormittags, 11 Uhr, bis in den Abend hinein, circa 19 Uhr, soll die starke Hitze in den aufgezählten Landkreisen dauern. Bis dahin empfiehlt der DWD, die Hitze nach Möglichkeit zu vermeiden. Auch sollen die Betroffenen darauf achten, ausreichend Wasser zu trinken und Innenräume kühl zu halten. Denn laut DWD kann die Hitzebelastung für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen. Besonders gefährdet seien alte und pflegebedürftige Menschen.

Bis zu 37 Grad: So heiß wird das Wetter kommende Woche in Bayern

Auch in der kommenden Woche soll es in Bayern heiß bleiben. Am Dienstag werden hochsommerliche Temperaturen von bis zu 34 Grad erwartet. Für den Mittwoch rechnet der DWD mit bis zu 36 Grad. Am Donnerstag soll es sogar noch wärmer werden: die Höchsttemperaturen liegen dann bei 37 Grad am unteren Main. In Franken und an den Alpen soll es laut DWD vereinzelt regnen oder gewittern. Der Hitzerekord in Bayern liegt dieses Jahr bei 39 Grad, die im Juli in Kitzingen bei Würzburg gemessen wurden.

Für Viele hilft bei der Hitze nur eine Abkühlung im Freibad – für Kinder und Jugendliche in Augsburg das besonders interessant. Sie haben bis zum letzten Ferientag am Montag, 15. September freien Eintritt in die städtischen Freibäder. Auch in den anderen Freibädern in Schwaben läuft die Badesaison. Hier gibt es alle Infos, Preise und Öffnungszeiten zu den Freibädern der Region.