Bis zu 37 Grad diese Woche: DWD warnt vor Hitze – diese Landkreise sind betroffen

Bereits am Wochenende und am Montag hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einigen bayerischen Landkreisen vor Hitze gewarnt. Auch im Laufe dieser Woche wird sich das kaum ändern. Am Donnerstag erwartet der DWD sogar Temperaturen von bis zu 37 Grad.

Hitzewarnung: Diese Landkreise sind am Dienstag betroffen

In ganz Deutschland wird es heute heiß. Für den Süden und Südwesten Deutschlands warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen sogar vor der Hitze und sommerlichen Temperaturen bis zu 34 Grad. Noch heißer soll es am Mittwoch und Donnerstag werden; örtlich sind laut DWD 38 Grad mit „extremer Wärmebelastung“ in einigen Teilen Deutschlands möglich.

In diesen Region warnt der DWD erst ab Dienstag, dem 12. August, vor Hitze:

Kreis Unterallgäu

Kreis Ostallgäu

Kreis Oberallgäu

Kreis Landsberg am Lech

Kreis Weilheim-Schongau

Kreis Garmisch-Partenkirchen

Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Kreis und Stadt München

Kreis Miesbach

Kreis und Stadt Rosenheim

Kreis Ebersberg

Kreis Erding

Kreis Mühldorf a. Inn

Kreis Altötting

Kreis Traunstein

Kreis Berchtesgadener Land

DWD warnt vor Hitze in Bayern: Darauf sollen Menschen achten

Von vormittags, 11 Uhr, bis in den Abend hinein, circa 19 Uhr, soll die starke Hitze in den aufgezählten Landkreisen dauern. Bis dahin empfiehlt der DWD, die Hitze nach Möglichkeit zu meiden. Auch sollen die Betroffenen darauf achten, ausreichend Wasser zu trinken und Innenräume kühl zu halten. Denn laut DWD kann die Hitzebelastung für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen. Besonders gefährdet seien alte und pflegebedürftige Menschen.

Bis zu 37 Grad: So heiß wird das Wetter kommende Woche in Bayern

Auch in der kommenden Woche soll es in Bayern heiß bleiben. Für den Mittwoch rechnet der DWD mit bis zu 36 Grad. Am Donnerstag soll es sogar noch wärmer werden: die Höchsttemperaturen liegen dann bei 37 Grad am unteren Main. In Franken und an den Alpen soll es laut DWD vereinzelt regnen oder gewittern. Der Hitzerekord in Bayern liegt dieses Jahr bei 39 Grad, die im Juli in Kitzingen bei Würzburg gemessen wurden.

Für viele hilft bei der Hitze nur eine Abkühlung im Freibad – für Kinder und Jugendliche in Augsburg ist das besonders interessant. Sie haben bis zum letzten Ferientag am Montag, 15. September, freien Eintritt in die städtischen Freibäder. Auch in den anderen Freibädern in Schwaben läuft die Badesaison. Hier gibt es alle Infos, Preise und Öffnungszeiten zu den Freibädern der Region.