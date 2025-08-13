Bis zu 37 Grad: DWD warnt vor Hitze – alle Landkreise Bayerns derzeit betroffen

Bereits am Wochenende und am Montag hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einigen bayerischen Landkreisen vor Hitze gewarnt. Auch im Laufe dieser Woche wird sich das kaum ändern. Am Donnerstag erwartet der DWD sogar Temperaturen von bis zu 38 Grad.

Hitzewarnung: Alle Landkreise des Freistaats sind am Mittwoch betroffen

In ganz Deutschland wird es heute heiß. Für den Süden und Südwesten Deutschlands warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen sogar vor der Hitze und sommerlichen Temperaturen bis zu 34 Grad. Bereits in den Morgenstunden galt für einige Landkreise Bayerns eine Hitzemeldung. Nun hat sich die Situation verschärft: Eine amtliche Warnung vor Hitze hat der DWD nun für alle Landkreise des Freistaats ausgesprochen.

Noch heißer soll es am Donnerstag werden; örtlich sind laut DWD 38 Grad mit „extremer Wärmebelastung“ in einigen Teilen Deutschlands möglich.

DWD warnt vor Hitze in Bayern: Darauf sollen Menschen achten

Von vormittags, 11 Uhr, bis in den Abend hinein, circa 19 Uhr, soll die starke Hitze in den aufgezählten Landkreisen dauern. Bis dahin empfiehlt der DWD, die Hitze nach Möglichkeit zu meiden. Auch sollen die Betroffenen darauf achten, ausreichend Wasser zu trinken und Innenräume kühl zu halten. Denn laut DWD kann die Hitzebelastung für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen. Besonders gefährdet seien alte und pflegebedürftige Menschen.

Bis zu 38 Grad: So heiß wird das Wetter diese Woche in Bayern

Auch in der dieser Woche soll es in Bayern heiß bleiben. Am Donnerstag soll es sogar noch wärmer werden als bisher: die Höchsttemperaturen liegen dann bei 38 Grad am unteren Main. An den Alpen soll es laut DWD vereinzelt regnen oder gewittern. Auch am Freitag und Samstag soll es in Bayern gebietsweise über 30 Grad haben. Der Hitzerekord in Bayern liegt dieses Jahr bei 39 Grad, die im Juli in Kitzingen bei Würzburg gemessen wurden.

Für viele hilft bei der Hitze nur eine Abkühlung im Freibad – für Kinder und Jugendliche in Augsburg ist das besonders interessant. Sie haben bis zum letzten Ferientag am Montag, 15. September, freien Eintritt in die städtischen Freibäder. Auch in den anderen Freibädern in Schwaben läuft die Badesaison. Hier gibt es alle Infos, Preise und Öffnungszeiten zu den Freibädern der Region.