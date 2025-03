Der Wochenstart bringt frühlingshaftes Wetter

Nach einem kalten Wochenende können sich die Menschen in Bayern auf frühlingshaftes Wetter freuen. Nach den letzten Schneeflocken in Alpennähe kommt am Montag die Sonne raus, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte. Zunächst bleibt es mit 2 bis 9 Grad kühl in Bayern.

Doch im Laufe der Woche wird es laut DWD immer wärmer: Am Dienstag steigen die Höchstwerte auf 7 bis 11 Grad, am Mittwoch wird es mit 12 bis 16 Grad noch milder. Am Donnerstag steigen die Temperaturen auf 14 bis 17 Grad, wie es hieß.