Herbstliches Monatsende: Der September verabschiedet sich mit Nebel und Schauern

Beim kurzen Sommercomeback am vergangenen Wochenende zeigte sich der Herbst von seiner goldenen Seite. Der Wetterumschwung ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Am Freitag sprach der Deutsche Wetterdienst (DWD) sogar wieder Gewitterwarnungen aus. Die kündigt der DWD zwar für das Ende des Monats nicht an, vereinzelt treten sie aber weiterhin auf.

Wechselhafter Sonntag, aber größtenteils trocken

Am Sonntag wird es wolkenreich im Freistaat. Zunächst warnt der DWD für die Morgenstunden des Sonntags aber im westlichen Franken vor Nebel mit teils Sicht unter 150 Metern.

Zwar ist die Sonne in einigen Teilen Bayerns über den Tagesverlauf kurzzeitig zu sehen, dennoch bleibt der Himmel größtenteils stark bewölkt. Die gute Nachricht: Es bleibt trotzdem weitestgehend trocken. Nur im Südosten kündigen sich einige kleinere Schauer an. Die angenehmen Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad laden zum Ende des Monats noch einmal zu einem Herbstspaziergang ein.

Auch in der Nacht bleibt es wechselhaft. Zum Teil ist es wolkig, an anderen Orten Bayerns bleibt der Himmel klar. Östlich des Inns können Schauer auftreten. Zusätzlich bilden sich Nebel und Hochnebel, die Temperaturen fallen auf vier bis neun Grad.

Die letzten Septembertage laden zu Spaziergängen in herbstlicher Atmosphäre ein. Foto: dpa (Symbolbild)

Wochenstart bleibt neblig, der Himmel klart aber auf

Der Nebel begleitet den Freistaat in die neue Woche. Im Laufe des Montags zeigt sich die Sonne dennoch öfter, vor allem aus nordöstlicher Richtung. Am Alpenrand bleibt es hingegen länger trüb. Regnerisch wird es lediglich östlich des Inns. Hier spricht der DWD von einem „erhöhten Schauerrisiko“ am Nachmittag. Die Temperaturen verändern sich nicht, es bleibt bei 14 bis 19 Grad.

Die Nacht zum Dienstag beginnt zunächst mit wenigen Wolken, aus dem Norden ziehen diese aber auf. Vereinzelt wird es in Bayern nass, in Alpennähe bleibt es neblig. Am unteren Main wird es in der Nacht nicht kälter als acht Grad. Anders sieht das im östlichen Mittelgebirge aus: Hier zeigt das Thermometer lediglich drei Grad an.

Dienstag: Ein wolkiger Himmel und ein bisschen Regen

Am Dienstag geht es ähnlich weiter. Größtenteils ist es stark bewölkt, einige Stellen lockern im Verlauf des Tages aber auf. Für kurze Zeit kann schauerartiger Regen auftreten. Die Temperaturen ändern sich leicht. Mit elf bis 16 Grad wird es etwas kälter.

Auch in der Nacht zum Mittwoch bleibt es wechselhaft bewölkt. Erneut treten in manchen Teilen Bayerns Nebel und etwas Regen auf. Die Region am Alpenrand muss weiterhin mit Niederschlägen und Wolken rechnen. Die Temperaturen liegen dann bei frischen ein bis sechs Grad. In den östlichen Mittelgebirgen bildet sich nahe dem Boden Frost.

Frost und Schnee

Am Mittwoch kommt zunächst die Sonne hervor, im Tagesverlauf wird es jedoch zunehmend bewölkt. Von Nordosten her gibt es vereinzelte Schauer, meist bleibt es aber trocken. Die Temperaturen liegen bei 11 Grad im Bayerischen Wald, in Unterfranken örtlich bei bis zu 16 Grad. Es weht schwacher bis mäßiger Nordostwind. In der Nacht zum Donnerstag in Franken ist es meist sternenklar, in Südbayern oft wechselnd bewölkt. An den Alpen gibt es einen leichten Regen, bereits ab mittleren Lagen etwas Neuschnee. Die Tiefstwerte liegen bei 4 bis 1 Grad. In Bodennähe gibt es Frost.