Herbstliches Monatsende: Der September verabschiedet sich mit Nebel und Schauern

Beim kurzen Sommercomeback am vergangenen Wochenende zeigte sich der Herbst von seiner goldenen Seite. Der Wetterumschwung ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Am Freitag sprach der Deutsche Wetterdienst (DWD) sogar wieder Gewitterwarnungen aus. Die kündigt der DWD zwar für das Ende des Monats nicht an, vereinzelt treten sie aber weiterhin auf.

Nebel statt Gewitter: Teilweise weniger als 150 Meter Sicht

Vor allem südlich der Donau gibt der DWD für Samstag Entwarnung. Ab dem Nachmittag sind einzelne Gewitter zusammen mit Starkregen und starken Windböen eher selten, vereinzelt können aber dennoch Schauer auftreten. Das unangenehme Wetter zieht sich demnach abends an die Alpen zurück, auf dem Weg schwächen Gewitter und Co. immer weiter ab.

Dennoch sollten vor allem Autofahrer auf eines achten: Nebel. Für den Vormittag geht der DWD für einzelne Teile Bayerns nämlich von aufliegendem Hochnebel aus – zum Teil mit einer Sichtweite unter 150 Metern. Die Temperaturen bleiben dabei ebenfalls herbstlich: Im Oberallgäu klettern sie lediglich auf elf Grad, in Niederbayern sind noch 19 Grad möglich.

In der Nacht bildet sich ebenfalls Nebel, die Schwaden lösen sich erst am Sonntagvormittag auf. Bis Mitternacht können laut DWD am Alpenrand, vor allem östlich des Inns, einzelne Gewitter auftreten. Begleitet werden diese zum Teil durch Starkregen. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist laut Wetterdienst aktuell aber eher gering. Die Temperaturen liegen zwischen fünf und zehn Grad.

Am Wochenende begleitet die Bayern vor allem Nebel. Foto: Nicolas Armer, dpa (Symbolbild)

Wechselhafter Sonntag, aber größtenteils trocken

Auf die neblige Nacht folgt ein Tag voller Wolken. Zwar ist die Sonne in einigen Teilen des Freistaates kurzzeitig doch zu sehen, dennoch bleibt der Himmel größtenteils stark bewölkt. Die gute Nachricht: Es bleibt trotzdem trocken. Nur im Südosten kündigen sich einige kleinere Schauer an. Die angenehmen Temperaturen zwischen 14 und 19 Grad laden zum Ende des Monats noch einmal zu einem Herbstspaziergang ein.

Auch in der Nacht bleibt es wechselhaft. Zum Teil ist es wolkig, an anderen Orten Bayerns bleibt der Himmel klar. Östlich des Inns können Schauer auftreten. Zusätzlich bilden sich Nebel und Hochnebel, die Temperaturen fallen auf vier bis neun Grad.

Die letzten Septembertage laden zu Spaziergängen in herbstlicher Atmosphäre ein. Foto: dpa (Symbolbild)

Wochenstart bleibt neblig, der Himmel klart aber auf

Der Nebel begleitet den Freistaat in die neue Woche. Im Laufe des Montags zeigt sich die Sonne dennoch öfter, vor allem aus nordöstlicher Richtung. Am Alpenrand bleibt es hingegen länger trüb. Regnerisch wird es lediglich östlich des Inns. Hier spricht der DWD von einem „erhöhten Schauerrisiko“ am Nachmittag. Die Temperaturen verändern sich nicht, es bleibt bei 14 bis 19 Grad.

Die Nacht zum Dienstag beginnt zunächst mit wenigen Wolken, aus dem Norden ziehen diese aber auf. Vereinzelt wird es in Bayern nass, in Alpennähe bleibt es neblig. Am unteren Main wird es in der Nacht nicht kälter als acht Grad. Anders sieht das im östlichen Mittelgebirge aus: Hier zeigt das Thermometer lediglich drei Grad an.

Dienstag: Ein wolkiger Himmel und ein bisschen Regen

Am Dienstag geht es ähnlich weiter. Größtenteils ist es stark bewölkt, einige Stellen lockern im Verlauf des Tages aber auf. Für kurze Zeit kann schauerartiger Regen auftreten. Die Temperaturen ändern sich leicht. Mit elf bis 16 Grad wird es etwas kälter.

Auch in der Nacht zum Mittwoch bleibt es wechselhaft bewölkt. Erneut treten in manchen Teilen Bayerns Nebel und etwas Regen auf. Die Region am Alpenrand muss weiterhin mit Niederschlägen und Wolken rechnen. Die Temperaturen liegen dann bei frischen ein bis sechs Grad. In den östlichen Mittelgebirgen bildet sich nahe dem Boden Frost.