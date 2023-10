Erst 28 Grad, dann Temperatursturz – so wird das Wetter in Bayern

Beim Blick auf das Thermometer ist kaum zu glauben, dass bereits Oktober ist. Bis zu 28 Grad sind in dieser Woche in Bayern möglich – doch Abkühlung ist in Sicht.

Auch in den kommenden Tagen bleibt es in Bayern für die Jahreszeit ungewöhnlich warm. Bis zu 28 Grad sind in dieser Woche noch möglich. Dabei wird es vor allem im Süden des Freistaats sonnig. Doch eine Wetteränderung ist schon in Sicht. Ab Sonntag kühlt es deutlich ab. In der Nacht kann es dann sogar frostig werden.

Der Dienstag beginnt mit vielen Wolken. Im Laufe des Tages lockeren diese auf und im Süden Bayerns zeigt sich hin und wieder die Sonne. Dabei erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) maximal 19 Grad an den östlichen Mittelgebirgen. Im Rest des Freistaats steigt die Temperatur auf 21 bis 25 Grad.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 18°C, nachmittags 24°C und abends 15°C. Es wird heute voraussichtlich 6 Sonnenstunden geben.

Wetter in Bayern in dieser Woche: Hohe Temperaturen bis Samstag

In der Nacht zum Mittwoch zieht gebietsweise Nebel auf. In Flussniederungen ist die Sichtweite teilweise unter 150 Metern. Nachdem sich der Nebel aufgelöst hat, scheint verbreitet die Sonne. Mit bis zu 27 Grad wird es noch wärmer als zum Wochenbeginn.

Etwas Regen ist in der Nacht zum Donnerstag im nördlichen Franken möglich. An einigen Gewässern in Südbayern kann es neblig werden. Untertags ist es meist stark bewölkt und es kann leicht regnen. Im Süden Bayerns erwartet der DWD aber Sonnenschein. Unter den Regenwolken steigt die Temperatur auf 16 bis 22 Grad, sonst wird es bis zu 27 Grad warm.

In der Nacht zum Freitag kann es im Norden etwas regnen. Der Tag beginnt oft bewölkt, doch von Süden her wird es zunehmend sonnig. Die Höchsttemperaturen liegen im Hofer Land bei 20 Grad, im Alpenvorland bei 28 Grad.

Wetter in Bayern: Ab Sonntag wird es kühler

Auch am Samstag wird es mit bis zu 27 Grad nochmal warm in Bayern. Ab Donnerstag erwartet der DWD aber eine deutliche Abkühlung. Die Höchsttemperatur liegt dann nur noch bei 19 Grad. Die kommende Woche startet dann mit maximal noch 16 Grad. In den darauffolgenden Tagen sinkt die Temperatur wohl noch weiter. Im höheren Bergland kann es in der Nacht vereinzelt Nachtfrost geben.