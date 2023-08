Hitzewarnung für Bayern: Heiß bis Freitag, dann kommt die Abkühlung

Auch am Mittwoch und Donnerstag warnt der Deutsche Wetterdienst in Bayern vor Hitze. Doch Abkühlung ist in Sicht: Am Wochenende sinkt die Temperatur.

Eine Hitzewelle folgt in diesem Sommer auf die nächste. Mallorca hat mit einer Dürre zu kämpfen, in Italien werden knapp 40 Grad erwartet, in Frankreich ist es noch heißer. Dort gilt in 19 Departements die höchste Warnstufe Rot. Ganz so schlimm ist die Lage in Bayern zwar nicht, heiß bleibt es vorerst aber trotzdem. Bis mindestens Donnerstagabend gilt eine Hitzewarnung.

Hitzewarnung in Bayern am Mittwoch und Donnerstag

Am Mittwoch gibt es im Freistaat wieder viel Sonne. Doch vor allem an den Alpen und im südlichen Vorland erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Nachmittag und am Abend Schauer und einzelne, lokal kräftige Gewitter. Auch im nördlichen Schwaben könnte es gewittern. Die Temperatur steigt auf bis zu 33 Grad. Am wärmsten wird es im Raum Regensburg.

In der Südhälfte Bayerns warnt der DWD von Mittwoch um 11 Uhr bis Donnerstag um 19 Uhr unterhalb von 600 Metern vor Hitze. Weiter nördlich gilt die Hitzewarnung erst ab Donnerstag um 11 Uhr. Lediglich Teile Oberfrankens und der Oberpfalz sind nicht betroffen. Die Belastung durch die Hitze kann für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu verschiedenen gesundheitlichen Problemen führen. Der DWD rät, die Hitze nach Möglichkeit zu vermeiden, ausreichend Wasser zu trinken und Innenräume kühl zu halten.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 27°C, nachmittags 30°C und abends 25°C. Es wird heute voraussichtlich 10 Sonnenstunden geben.

Wetter in Bayern: Hitze bis Freitag

In der Nacht zum Donnerstag klingen die Gewitter im Süden bald ab. Während des Tages ist es in den meisten Regionen lange Zeit sonnig. In Franken ziehen von Südwesten her Wolkenfelder auf. Am Nachmittag kann es dort auch etwas regnen. Richtung Schwaben steigt am Abend das Gewitterrisiko. Mit bis zu 34 Grad wird es noch etwas heißer als am Mittwoch.

Die Nacht zum Freitag wird vor allem im Norden Bayerns gewittrig. Untertags erwartet der DWD mehr Wolken als Sonne. Zunächst ziehen Gewitter über Franken, ab Mittag dann auch über den Süden des Freistaats. Zum vorerst letzten Mal wird es mit bis zu 33 Grad nochmal heiß.

Nach Hitzewelle in Bayern: Abkühlung am Wochenende

In der Nacht zum Samstag regnet und gewittert es weiterhin. Während des Tages bleibt es stark bewölkt und es kann immer wieder regnen. Auch kräftige Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Die Temperatur steigt dabei noch maximal auf 28 Grad.

Auch in der Nacht zum Sonntag sind teils kräftige Regenfälle möglich. Vereinzelt kann es auch donnern und blitzen. Im Laufe des Tages bleibt es wechselhaft mit Schauern und Gewittern. Dabei wird es bis zu 24 Grad warm.