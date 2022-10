Nach kurzer Pause: Spätsommer in Bayern geht weiter

Nach einer kurzen, regnerischen Pause geht der Spätsommer in Bayern Mitte der Woche wieder weiter. dabei steigt die Temperatur auf bis zu 22 Grad.

Nach dem sonnigen und warmen Wetter am Wochenende darf man sich auch in dieser Woche über milde, sonnige Herbsttage freuen. Zwar beginnt die Woche mit vielen Wolken und Schauern, doch spätestens ab Mittwoch gibt es dann viel Sonne und milde Temperaturen.

Wetter in Bayern: Schauer zu Beginn der Woche

Die Woche startete in Bayern am Montag mit vielen Wolken und oft schauerartigem Regen, teilweise mit Blitz und Donner. In der zweiten Tageshälfte zieht sich der Regen in den Süden des Freistaats zurück. In Franken gibt es laut dem Deutschen Wetterdienst nur vereinzelte Schauer und Gewitter. Zwischendurch zeigt sich sogar die Sonne. Die Höchstwerte liegen dabei bei 15 bis 20 Grad. Am wärmsten wird es in Mainfranken.

In der Nacht zum Dienstag ist es an den Alpen noch häufig nass. Im Rest Bayerns gibt es noch vereinzelt Schauer und örtlich Nebel. Nördlich der Donau beginnt der Tag oft stark bewölkt, über den Mittelgebirgen sind Schauer möglich. Ab dem Nachmittag soll aber auch dort, wie schon zuvor im Süden, die Sonne scheinen. An den Mittelgebirgen wird es windig. Am Frankenwald steigt die Temperatur auf 13 Grad, im Alpenvorland kann es bis zu 20 Grad warm werden.

Nach dem klaren Himmel am Dienstagnachmittag ziehen in der Nacht zum Mittwoch wieder Wolken und Nebel auf. Im Westen kann es örtlich etwas regnen. Im Tagesverlauf lockert es von Südwesten her vermehrt auf und es sind nur noch einzelne Schauer vorhergesagt. Die Höchstwerte liegen im Hofer Land bei 14 Grad und an den Alpen bei 21 Grad.

Wetter in Bayern: Viel Sonne ab Donnerstag

Die Nacht zum Donnerstag wird gering bewölkt oder klar. Gegen Morgen bildet sich gebietsweise Nebel. Löst sich dieser wieder auf, wird es sonnig. Die Temperatur steigt auf 16 bis 21 Grad. In Alpennähe kann es mit Föhn sogar 24 Grad warm werden.

Auch in der Nacht zum Freitag bleibt es meist klar. An Flussniederungen kann Nebel aufziehen. Untertags wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Temperatur steigt auf 21 Grad.

Auch die Vorhersage für das Wochenende ist vielversprechend. Am Samstag steigt die Temperatur im Allgäu auf bis zu 22 Grad. Am Sonntag wird es dann bei bis zu 20 Grad vor allem in der Südhälfte Bayerns sehr sonnig.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 12°C, nachmittags 17°C und abends 14°C. Es wird heute voraussichtlich 1 Sonnenstunden geben.