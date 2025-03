Sonniges Frühlingswetter beschert Bayern diese Woche fast 20 Grad

Noch vor rund einer Woche war es in Bayern bitterkalt. Die Temperatur erreichte zeitweise zweistellige Minusgrade. Ganz anders sieht es in dieser Woche während der Faschingsferien aus. Eine Hochdruckbrücke erstreckt sich momentan von den britischen Inseln bis nach Osteuropa, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Sie bringt schon kurz nach dem meteorologischen Frühlingsanfang (1. März) trockene und milde Luftmassen in den Freistaat. Die Temperatur klettert auf dem Thermometer annähernd auf 20 Grad, zudem kündigt sich eine große Wolke aus Sahara-Staub an. So wird das Wetter in den nächsten Tagen.

In den Nächten kann es laut DWD zwar noch vereinzelt zu mäßigem Frost mit einstelligen Minusgraden kommen, doch die Tage werden sonnig und frühlingshaft mild. Während das Thermometer am Dienstagnachmittag in Bayern zwischenzeitlich Höchstwerte zwischen 9 und 13 Grad anzeigte, wird es am Mittwoch nochmal etwas wärmer.

Frühling in Bayern: Zum Wochenende hin fast 20 Grad

So soll es im Freistaat zur Wochenmitte zwischen 13 und 16 Grad warm werden, bei vielerorts wolkenlosem Himmel und schwachem Wind. Am Donnerstag zunächst Sonne pur, ab dem Nachmittag können auch mittelhohe bis hohe Wolken durchziehen. Doch auch dann bleibt es meist heiter. Die Temperatur erreicht laut DWD-Vorhersage (externer Link) Höchstwerte zwischen 13 und 17 Grad.

Am Freitag dann noch einmal milde Temperaturen: Dünne Schleierwolken verdecken dabei nur kurzzeitig und kaum bemerkbar die Sonne. Das Thermometer klettert in Bayern auf bis zu 18 Grad nach oben. Dabei ist nur ein schwacher bis mäßiger Wind zu erwarten.

Sahara-Staub bringt warme Wüstenluft nach Deutschland

Neben der Hochdruckbrücke gibt es noch einen weiteren Grund für die milden Temperaturen: Eine große Wolke Sahara-Staub zieht über Deutschland hinweg, wie bei weather.com erklärt wird. Auch sie bringt wärmere Wüstenluft nach Mitteleuropa. Zum Wochenende hin könnte der Sahara-Staub mit dünnen Wolken den Himmel leicht eintrüben. Es sei aber keine besonders große Staubwolke, die Auswirkungen sind minimal.

Am Wochenende ist es im Freistaat mild: Am Samstag und Sonntag bleiben die Höchstwerte dabei aber meist deutlich unter 20 Grad. Zum Anfang der kommenden Woche sollen die Temperaturen sinken.