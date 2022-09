In Bayern kühlt es ab – Gewitter und Regen zum Wochenende

Das Wetter in Bayern wird in dieser Woche wechselhaft – und kühler. Zum Wochenende ziehen verstärkt Gewitter auf. Die Temperaturen sinken.

Die Woche begann warm, doch mittlerweile kühlt es in Bayern zunehmend ab. Bis zum Wochenende könnte es bis auf 18 Grad runtergehen. Am Donnerstagmorgen setzte zudem Regen in den meisten Regionen des Freistaats ein. Im Osten der Mittelgebirge muss mit heftigen Gewittern gerechnet werden.

Am Donnerstagnachmittag entspannt sich die Lage in Bayern dann und es lockert auf. Vereinzelte Regenphase mit eine geringem Risiko für Gewitter bleiben den Tag über aber erhalten. Die Höchstwerte liegen am Donnerstag in Bayern bei 16 bis 22 Grad. Zudem weht ein frischer, teils starker böiger Südwestwind.

Wetter in Bayern: Gewitter und Regenschauer zum Wochenende

In der Nacht zum Freitag bleibt das Wetter in Bayern mit vereinzelten Schauern wechselhaft. Am Tag kann die Sonne wohl nur selten durch die Wolkendecke strahlen. Regenschauer, starker Wind und kurze Gewitter prägen das Wetter. Eine Gewitterwarnung hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) aber nicht herausgegeben.

Video: dpa

Am Samstag bleibt es bewölkt, doch es wird trockener. Nur örtlich sind kurze Gewitter und kleine Schauer zu erwarten. Die Temperaturen sinken dabei auf 10 bis 18 Grad ab. Am Sonntag setzt sich dieser Trend fort. Vor allem in Mittelfranken und Unterfranken kann es zu Schauern kommen.

Das Wetter in Bayern zum Wochenende im Überblick:

Donnerstag: Regenschauer, Wind und Gewitter , Regenwolken ziehen im Laufe des Tages ab – Höchstwerte bei 16 bis 22 Grad

Regenschauer, Wind und , Regenwolken ziehen im Laufe des Tages ab – bei 16 bis 22 Grad Freitag: Es bleibt wechselhaft bei kurzen Gewittern , Wind und Regenschauern – Höchstwerte bei 12 bis 21 Grad

Es bleibt wechselhaft bei kurzen , Wind und Regenschauern – bei 12 bis 21 Grad Samstag: Die Sonne zeigt sich nur selten, es wird aber trockener – Höchstwerte bei 10 bis 18 Grad

Die Sonne zeigt sich nur selten, es wird aber trockener – bei 10 bis 18 Grad Sonntag: Stark bewölkt und wechselhaft, vereinzelt Schauer – Höchstwerte bei 16 bis 20 Grad

Wetter in Bayern: Eine wechselhafte Woche

Der Dienstag begann teils sonnig, teils bewölkt und auch teils mit Schauern. Das bleibt laut dem Deutschen Wetterdienst auch erst einmal so. Im Laufe des Tages können auch Gewitter dazukommen. Dabei wird es bis zu 29 Grad warm.

Die Nacht zum Mittwoch war teilweise bewölkt. Örtlich kann sich Nebel bilden. Später ziehen von Westen her erneut Schauer und Gewitter auf. Diese ziehen sich auch über den Vormittag. Später wechseln sich dann Sonne und Wolken ab. Am Nachmittag ziehen vor allem nördlich der Donau und in Alpennähe erneut einzelne Gewitter auf. Die Höchstwerte liegen am Mittwoch bei 23 bis 28 Grad.

Video: dpa

Wetter in Augsburg heute

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 17°C, nachmittags 21°C und abends 17°C. Es wird heute voraussichtlich 3 Sonnenstunden geben.