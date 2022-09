Bleibt es trocken? So wird das Wetter am Wochenende

Regenschirm oder Sonnenbrille? Das ist aktuell die Fragen, die sich wahrscheinlich viele stellen, bevor sie das Haus verlassen. Eine eindeutige Antwort darauf gibt es auch in den kommenden Tagen nicht. Oder vielleicht doch: Am besten beides. Denn auch zum Ende der Woche wird das Wetter in Bayern wechselhaft. Es bleibt zwar meist trocken, doch vereinzelt sind auch Schauer und Gewitter möglich.

Wetter in Bayern: Donnerstag und Freitag teils sonnig

Der Donnerstagmorgen startete im Süden Bayerns oft wolkig und mancherorts mit etwas Regen. Doch im Laufe des Tages erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) – wie schon zuvor im Norden – einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken. Lediglich in der Nähe der Donau und in den Alpen sind vereinzelt noch schwache Schauer möglich. Die Temperatur steigt auf 19 bis 26 Grad. Am wärmsten wird es im Raum Aschaffenburg.

Die Nacht zum Freitag wird klar oder nur gering bewölkt. Vereinzelt kann sich Nebel bilden. Am Morgen scheint dann häufig die Sonne. Über dem Bergland bilden sich einige Quellwolken. Lediglich in den Alpen gibt es am Nachmittag ein geringes Schauerrisiko. Zwischen dem Frankenwald und dem Fichtelgebirge wird es 19 Grad warm, am Untermain bis zu 26 Grad.

Video: dpa

Wetter am Wochenende: Mix aus Sonne und Wolken

In der Nacht zum Samstag ziehen vereinzelt Wolken auf. Im Westen Bayerns kann es in der Früh auch regnen. Untertags wechseln sich dann in im Großteil Bayerns Sonne und Wolken ab. In Schwaben und Franken und in Alpennähe kann es im Tagesverlauf einzelne Schauer und Gewitter geben. Dabei können starke bis stürmische Böen auftreten. Mit 20 bis 25 Grad wird es spätsommerlich warm.

Die Schauer und Gewitter lassen in der Nacht zum Sonntag allmählich nach. Vereinzelt kann sich nach größeren Auflockerungen Nebel bilden. Im Laufe des Tages erwartet der DWD einen Wechsel aus Sonne und einigen Wolken. An den Alpen sind einzelne Schauer oder Gewitter möglich. Die Temperatur steigt in Bayern auf 22 bis maximal 28 Grad.

So ist das Wetter heute in Augsburg