Sonne, Wolken und Gewitter: So wird das Wetter in dieser Woche

Nachdem das Wochenende in Bayern gewittrig und wechselhaft war, ändert sich das Wetter in dieser Woche kaum. Ein Mix aus Sonne, Wolken und Regen kommt auf uns zu.

Sollten sie in dieser Woche Ausflüge planen, sollten Sie an Regenjacke und Sonnenhut denken. Denn das Wetter in Bayern hat einiges zu bieten. Es wird ähnlich wie schon das Wochenende war. Immer wieder kann es zu Gewittern kommen. Ansonsten dominiert ein Mix aus Sonne und Wolken.

Wetter in Bayern: Viel Sonne am Montag

Die neue Woche hat in Bayern mit viel Sonne begonnen. Im Laufe des Tages ziehen Wolken auf. Dabei handelt es sich laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) aber lediglich um lockere Quellwolken. In den Alpen besteht am Nachmittag ein geringes Schauerrisiko. Die Temperatur liegt dabei zwischen 23 Grad im Hofer Land und 28 Grad an der Donau.

Der Dienstag beginnt vielerorts mit Nebel. Sobald sich dieser aufgelöst hat, scheint zunächst oft die Sonne. Im Tagesverlauf ziehen aber wieder vermehrt Quellwolken auf. Gegen Abend steigt im Süden und Westen Bayerns das Gewitterrisiko. Die Temperatur steigt am Dienstag auf 23 bis 28 Grad.

Video: dpa

Gewitter und Wolken in Bayern

In der Nacht zum Mittwoch ziehen von Südwesten her gebietsweise schauerartiger Regen und vereinzelte Gewitter auf. In der Osthälfte von Bayern bleibt es bis in die Morgenstunden meist noch trocken. Im Laufe des Tages wird es im gesamten Freistaat überwiegend stark bewölkt. Teilweise fällt schauerartiger und gewittriger Regen. Am Nachmittag lockert es vor allem in Unterfranken auf. Dabei wird es maximal 25 Grad warm.

Am Donnerstag erwartet der DWD einen Mix aus Sonne und Wolken. Südlich der Donau wird es allerdings stark bewölkt mit einzelnen Schauern. Die Temperaturen liegen bei bis zu 24 Grad.

Der Freitag startet oft sonnig. Ab dem späteren Nachmittag ziehen teils starke Gewitter aus den Alpen heraus über den Südwesten Deutschlands. Auch am Samstag wird es gewittrig. Die Temperatur liegt dann zwischen 20 und 25 Grad. Der Sonntag soll dann aber überwiegend trocken werden. Die Temperatur steigt dann wieder auf bis zu 27 Grad.

