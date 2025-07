Wechselhaftes Wetter in Bayern: Gewitter und Starkregen im Anmarsch

Das Wetter in Bayern zeigt sich derzeit eher von seiner wechselhaften Seite. Anfang der Woche warnte der Deutsche Wetterdienst bereits vor Gewittern und Regen. Aktuell strömt warme Meeresluft aus nördlichen Richtungen nach Bayern, denn der Freistaat befindet sich zwischen einem Hochdruckgebiet über England und einem Tief über der Ukraine, berichtet der DWD. Damit bleibt das Wetter auch erstmal wechselhaft mit Sonne, einzelnen Gewittern und auch frischem Wind.

Das Bayern-Wetter am Donnerstag, 10. Juli: Sonne und Gewitter im Wechsel

Am Donnerstag erwartet Bayern also ein Mix aus Sonne und Wolken. Vor allem im Westen zeigt sich auch mal länger die Sonne, heißt es vom DWD. In der Osthälfte Bayerns ist dagegen mit Schauern und kurzen Gewittern zu rechnen. Dazu kann es lokal Starkregen mit Mengen um die 15 Liter pro Quadratmeter und Stunde geben, Böen mit bis zu 60 km/h sowie kleinkörniger Hagel ist möglich. Die Temperaturen liegen bei 18 Grad im Bayerischen Wald und 26 Grad am Untermain. Der Wind weht mäßig, teils auffrischend aus Nordwest.



In der Nacht zum Freitag bleibt es weiterhin bewölkt. Besonders im Südosten Bayerns sind erneut einzelne Schauer möglich. Die Tiefstwerte liegen zwischen 14 Grad in Mainfranken und 8 Grad im Oberallgäu.

Wettervorhersage für Freitag, 11. Juli: Erneut Gewittergefahr, vor allem im Süden Bayerns

Der Freitag startet mit vielen Wolken und nur gelegentlich Sonne. Im Tagesverlauf ziehen von Nordwest nach Südost einzelne Schauer durch, sagt der Wetterdienst vorher. Im Süden können sich am Nachmittag außerdem erneut kurze Gewitter bilden. Dabei ist wieder mit Starkregen zu rechnen – diesmal mit Mengen zwischen 15 und 25 Litern pro Quadratmeter und Stunde – außerdem sind Böen mit bis zu 60 km/h sowie kleinkörniger Hagel nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen erreichen 19 Grad an den östlichen Mittelgebirgen und 25 Grad in Teilen Unterfrankens. Der Wind bleibt darüber hinaus mäßig stark. In der Nacht zum Samstag gibt es wieder viele Wolken am Himmel. In den Alpen und im Alpenvorland sind Schauer möglich, sonst bleibt es aber trocken. Die Temperaturen sinken auf 15 bis 9 Grad.

Wer sich also mit dem Start ins Wochenende auf einen Besuch beim Kaltenberger Ritterturnier freut, sollte sicherheitshalber den Regenschirm einpacken.

Wetter am Samstag in Bayern: Sonniger im Westen, Schauer im Osten

Wie schon an den Tagen zuvor ist auch der Samstag eine bunte Wetter-Mischung. Während in den östlichen Regionen erneut einige Schauer auftreten und es mit geringer Wahrscheinlichkeit wieder zu Gewittern kommen kann, zeigt sich das Wetter von Unterfranken bis Oberbayern freundlich und mit Sonnenschein. Die Temperaturen steigen dann auf 20 bis 26 Grad. Der Wind weht dazu mäßig bis frisch. Die Nacht zum Sonntag bringt wieder Schauer, danach lockert es zunehmend auf. Die Temperaturen gehen auf 15 bis 10 Grad zurück.

Im Übrigen ist Hochwasser die am häufigsten auftretende Naturgefahr in Bayern. Diese Karten des Landesamtes für Umwelt zeigen, in welchen Regionen in Bayerisch-Schwaben das Risiko besonders hoch ist.