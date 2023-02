Wetter in Bayern heute am 15.2.23: Sonne und wärmere Temperaturen kämpfen sich durch

Es wird warm und zeitweise sogar sonnig in Bayern. Für Mittwoch, 15.2.2023, kündigt der Deutsche Wetterdienst mehr und mehr Sonne an. Den vollständigen Wetterbericht lesen Sie hier.

Frost, Glätte und Nebel breiten sich laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zur Wochenmitte am 15. Februar 2023 in Bayern aus. Aber auch die Sonne lässt sich immer wieder am Himmel blicken. Den vollständigen Wetterbericht für Bayern lesen Sie hier.

Wetter in Bayern heute am Mittwoch (15.2.23): Sonne kämpft sich vielerorts durch den Nebel

Zum Start in den Mittwoch ist es in großen Teilen Bayerns häufig nebelig und auch Hochnebel ist möglich. Im Tagesverlauf wird es, wie schon am Dienstag, freundlicher. Der DWD kündigt mehr und mehr Sonne an. Vor allem an der Donau kann sich die Sonne aber nicht durchkämpfen. Dort bleibt es teilweise den ganzen Tag trüb bei Temperaturen um drei Grad. Im Rest Bayerns steigen die Werte auf fünf bis elf Grad. In den Alpen kann es sogar bis zu 13 Grad warm werden. Insgesamt weht ein schwacher Wind.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 16. Februar 2023, melden sich gebietsweise Nebel und Hochnebel zurück. Ansonsten ist es nur gering bewölkt. Die Temperaturen fallen in der Nacht auf minus sieben bis plus ein Grad. Am höheren Alpenrand kann es teils auch milder sein.

Wetter in Bayern am Donnerstag: Glatteis auf den Straßen möglich

Auch am Donnerstag halten sich morgens in manchen Teilen Bayerns noch Nebel und Hochnebel. Ansonsten ist es sonnig mit nur vereinzelten Wolkenfeldern am Himmel. Im Tagesverlauf wird es etwas dunkler. Von Nordwesten ziehen dichtere Wolken auf und im nördlichen Franken kann es abends leicht regnen. Die Höchstwerte liegen am Donnerstag zwischen fünf Grad an der unteren Donau und zwölf Grad in Alpennähe. In Niederbayern weht wie schon am Mittwoch ein schwacher Wind. Ansonsten frischt es etwas auf. Aus Südwesten weht ein mäßiger Wind über Bayern.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag regnet es von Norden weiterhin leicht. In Alpennähe bleibt es meist trocken, aber in Niederbayern kann es durch gefrierenden Regen vereinzelt zu Glatteis kommen. Auf den Straßen ist also Vorsicht geboten. Die Temperaturen liegen in der Nacht bei minus drei Grad in den östlichen Alpentälern und bei minus eins bis plus sieben Grad im Rest Bayerns.

Wetter in Bayern am Freitag: Es wird windiger

Am Freitag, 17. Feburar 2023, regnet es immer wieder aus einer dichten Wolkendecke. Nur in Alpennähe gibt es zu Tagesbeginn noch größere Wolkenlücken am Himmel. Die Temperaturen liegen zwischen sieben und 13 Grad. Außerdem wird es etwas windiger. Aus Südwesten weht ein mäßiger bis frischer, in Böen zeitweise starker bis stürmischer Wind über Bayern.

Auch in der Nacht von Freitag auf Samstag bleibt es stark bewölkt. Zwar kann es immer wieder regnen, doch auch längere trockene Abschnitte sind laut DWD zu erwarten. Der Wind weht weiterhin stark bis stürmisch in Böen aus Südwesten und Westen. Die Temperaturen liegen in der Nacht zwischen vier und neun Grad.