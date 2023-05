Wetterdienst warnt heute in Bayern vor Gewittern und Dauerregen

Immer wieder zogen in den vergangenen Tagen Gewitter über Bayern. Das ändert sich auch zur Wochenmitte nicht. Der Deutsche Wetterdienst warnt zudem vor Dauerregen.

Das wechselhafte Wetter der vergangenen Wochen hält an. Zur Wochenmitte wird es in Bayern nass und gewittrig. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Mittwoch besonders in der zweiten Tageshälfte und in den nordwestlichen Regionen mit vereinzelten Gewittern. Dabei sind Starkregen mit etwa 20 Litern pro Quadratmeter pro Stunde und stürmische Böen um 60 km/h wahrscheinlich. Auch abseits der Gewitter kann es Schauer mit viel Regen mit etwa 20 Litern pro Quadratmeter pro Stunde geben.

Der DWD hat zudem eine amtliche Warnung vor Dauerregen herausgegeben. Dieser tritt in wechselnder Intensität vor allem in Alpennähe auf. 50 bis 70 Liter pro Quadratmeter sind möglich, in Staulagen der Alpen sogar 90 Liter. Die Warnung gilt vorerst bis Freitagmorgen um 6 Uhr.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 13°C, nachmittags 15°C und abends 11°C. Es wird heute voraussichtlich 0 Sonnenstunden geben.

Wetter in Augsburg in dieser Woche

Blickt man auf die Wettervorhersage für Augsburg für die restliche Woche, sieht man zunächst einmal viele Wolken und Regen. Einen kleinen "Lichtblick" gibt es zumindest pünktlich zum Wochenende. Doch bereits am Sonntag wird es wieder grau und nass.

Der Mittwoch bleibt den ganzen Tag über wie er begonnen hat – mit vielen Wolken und gebietsweise mit Regenschauern. Dabei wird es etwa 15 Grad warm. In der Nacht zum Donnerstag nehmen die Regenfälle zu. Auch den ganzen Tag über rechnet der DWD dann bei bis zu 12 Grad mit viel Regen. Der Freitag wird zweigeteilt. In der ersten Tageshälfte sind weiterhin Regenschauer möglich, ab Mittag lockern die Wolken dann auf und die Sonne zeigt sich. Die Temperatur steigt auf bis zu 15 Grad.

Wer am Wochenende etwas draußen unternehmen möchte, sollte dafür den Samstag nutzen. Denn auch an diesem Tag bleibt das Wetter im Vergleich zur restlichen Woche schön. Bei Höchsttemperaturen um 16 Grad wechseln sich Sonne und Wolken ab. Schon am Sonntag wird es dann aber wieder stark bewölkt. Zeitweise kann es auch regnen oder gewittern. Die Temperatur liegt dabei zwischen 16 und 20 Grad.