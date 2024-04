Heute noch eisig – doch bald kommt der Frühling zurück

Es bleibt winterlich in Bayern. Auch am Dienstag ist es frostig, glatt und schneit gebietsweise. Ab wann die Temperaturen wieder zweistellig werden.

Vor Kurzem war er schon einmal da: der Frühling. Doch in den letzten Tagen macht der April seinem Namen alle Ehre. Graupelschauer und Schneeflocken wechseln sich ab. Auch am Dienstag (23. April) bleibt es in Bayern ungemütlich: Glätte, Frost und Wind sind an der Tagesordnung. Im Süden Bayerns warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor leichtem Schneefall. Für die kommenden Tage und vor allem für das Wochenende gibt es jedoch bessere Nachrichten.

Der Dienstag startet kühl und grau. Am Mittag und Nachmittag ist südlich der Donau und im Bayerischen Wald Regen zu erwarten, teilweise auch Schneeregen. In Franken lässt sich laut Vorhersage die Sonne im Freistaat noch am ehesten blicken: Dort ist es überwiegend trocken. Am Main kann es sogar sonnig werden.

Wetter in Bayern: Heute Schnee, Wind und Frost

Frisch ist es jedoch überall in Bayern. Laut DWD sind am westlichen Alpenrand nur drei Grad drin. In anderen Regionen liegt die Temperatur zwischen vier und maximal elf Grad. Die Höchstwerte erreicht der Untermain. Dazu weht ein mäßiger Wind aus Nordost. Im Bayerischen Wald und im Oberpfälzer Wald kann es auch zu teils starken Windböen kommen.

Bayern steckt aktuell laut DWD in einer sehr kühlen und feuchten Luftmasse. Den Süden hat ein Tief aus Norditalien im Griff. An den Alpen können oberhalb von 1000 Metern noch einmal fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee fallen. In Staulagen sind sogar bis zu 15 Zentimeter möglich. Auch in der Nacht schneit es in Alpennähe. Durch den Schnee oder überfrierende Nässe kann es dort auch zu Glätte auf den Straßen kommen. Im Norden Bayerns ist Reifglätte möglich.

Frost im April: Pflanzen schützen

Wer bereits empfindliche Pflanzen auf dem Balkon hat, sollte Vorkehrungen vor den niedrigen Temperaturen treffen: In der Nacht auf Mittwoch wird leichter Frost mit bis zu -2 Grad erwartet. In Bodennähe sind es bis -5 Grad.

Auch am Mittwoch und Donnerstag bleibt es bei zwischen fünf und 10 Grad frisch. Immer wieder ziehen Schauer über Bayern. Donnerstagabend klart der Himmel auf - und macht Platz für den Frühling, der Ab Freitag wieder Einzug hält. Bis zu 14 Grad sind angesagt. Am Samstag und Sonntag sind sogar bis zu 25 Grad möglich.