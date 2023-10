Nach erstem Schnee am Wochenende: Temperatur steigt wieder auf 20 Grad

Nachdem am Wochenende in Bayern der erste Schnee gefallen ist, wird es im Laufe dieser Woche wieder wärmer. Doch schon ab Freitag kann es in den Alpen wieder schneien.

Vor wenigen Tagen wurden in Deutschland noch Temperaturrekorde aufgestellt: Noch nie war es zwischen dem 11. und 20. Oktober in Deutschland so warm wie am vergangenen Freitag. 30,1 Grad wurden in Rheinfelden und Müllheim in Baden-Württemberg gemessen. Doch von sommerlichen Temperaturen kann inzwischen nicht mehr die Rede sein.

Am Wochenende fiel in Bayern der erste Schnee. In den Höhenlagen der Alpen und am Sonntag auch im Bayerischen Wald waren die ersten Schneeflocken zu sehen. Doch der plötzliche Wintereinbruch wird nicht lange anhalten.

Wetter in Bayern heute: Mix aus Sonne und Wolken

Der Montag begann in vielen Teilen Bayerns mit Nebel. Sobald sich dieser aufgelöst hat, wechseln sich Sonne und Wolken ab. Dabei erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) 8 bis 11 Grad. In der Nacht auf Dienstag sinkt die Temperatur wieder unter den Gefrierpunkt. Am Morgen ist es dann zunächst stark bewölkt. Doch im Laufe des Tages zeigt sich zunehmend die Sonne.

Auch in der Nacht auf Mittwoch wird es wieder frostig. Der Morgen startet vor allem in Ostbayern neblig. Teilweise scheint auch die Sonne. Von Schwaben her ziehen dichte Wolken auf. Dabei regnet es ab Mittag zunächst in Schwaben, später auch in Oberbayern und im westlichen Franken. Die Temperatur steigt dabei auf bis zu 15 Grad. Auch in der Nacht zum Donnerstag hält der Regen an. An den Alpen lässt er aber allmählich nach. In der Früh regnet es nur noch in Nordbayern, danach ist es meist stark bewölkt. Südlich der Donau ist es erst neblig. Am Alpenrand scheint am Nachmittag meist die Sonne. Dabei wird es wieder deutlich wärmer. Bis zu 20 Grad erwartet der DWD im westlichen Alpenvorland. Am kältesten ist es mit 13 Grad im bayerischen Vogtland.

Ab Freitag wieder Schnee in den Alpen

In der Nacht zum Freitag wird es wieder milder als in den Nächten zuvor. Am kältesten ist es mit 4 Grad im Bayerwald. Der DWD rechnet mit vielen Wolken und teilweise auch Regen. In höheren Laden des Alpenraums kann es auch etwas schneien. Dabei wird es auch wieder etwas kälter als am Donnerstag. Ähnlich wird das Wetter auch am Wochenende. Am Samstag und Sonntag werden viele Wolken, Regen und Schneefall in den Alpen erwartet.

