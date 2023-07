Bis zu 37 Grad in Deutschland – Droht auch Bayern eine Hitzewelle?

Bis zu 37 Grad werden am Wochenende in Deutschland erwartet. Auch in Bayern steigt die Temperatur über 30 Grad. Doch davor bleibt es erst einmal wechselhaft.

Nach dem wechselhaften Wetter der vergangenen Tage steht in dieser Woche die nächste Hitzewelle vor der Tür. Bis zu 37 Grad werden am Wochenende in Deutschland erwartet. In Bayern wird es zwar nicht ganz so heiß, doch auch im Freistaat steigt die Temperatur über 30 Grad. Doch bis es so weit ist, sind noch Schauer und Gewitter möglich.

Wetter in Bayern in dieser Woche: Sonne, Wolken und Gewitter

Am Dienstag wird das Wetter ähnlich wie am Montag. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet einen Mix aus Sonne und Wolken. Im Süden sind ab dem Nachmittag Schauer möglich, an den Alpen kann es auch stark gewittern. Die Temperatur steigt auf maximal 27 Grad. Am Mittwoch werden zeitweise schauerartiger Regen und einzelne Gewitter erwartet. Im Laufe des Tages ziehen sich die Niederschläge in Richtung Süden zurück und die Sonne zeigt sich vermehrt. Dabei zieht auch abseits der Gewitter teilweise Sturm auf. Die Höchsttemperatur liegt bei 26 Grad.

Am Donnerstag herrscht nach Süden hin erhöhtes Schauer- und Gewitterrisiko. Gebietsweise kann es auch sonnig werden. Dabei wird es bis zu 26 Grad warm. Der Freitag soll dann trockener werden. Der DWD erwartet viel Sonne und nur lockere Wolken. Nur an den Alpen und im Bayerwald herrscht ein geringes Schauerrisiko. Die Temperatur steigt auf bis zu 30 Grad.

Kommt Hitzewelle? So wird das Wetter in Bayern am Wochenende

Am Wochenende steigt die Temperatur in Bayern dann nochmal deutlich an und es bleibt größtenteils trocken. Am Samstag erwartet der DWD knapp 30 Grad, am Sonntag steigt die Temperatur dann deutlich über die 30-Grad-Marke. Deutschlandweit sind sogar bis zu 37 Grad möglich.

Wann spricht man von Hitzewelle?

Von Hitze spricht man offiziell bei einer Temperatur ab 30 Grad. Ist es mindestens drei Tage in Folge mindestens 30 Grad warm, gibt es eine Hitzewelle.

