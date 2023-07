Nach Orkanböen in Deutschland: Hitzewelle rollt auch auf Bayern zu

Sturm- und Orkanböen fegten am Mittwoch über Deutschland und forderten ein Todesopfer. Jetzt ist schon das nächste Wetterextrem in Sicht. Bis zu 36 Grad soll es in Bayern heiß werden.

Ein Orkan sorgte vor allem in Norddeutschland am Mittwoch für hunderte Einsätze. Im Emsland (Niedersachsen) ist eine 64-jährige Fußgängerin wegen des Sturms tödlich verletzt worden. Ein Baum stürzte in Rhede auf die Frau. Laut der Polizei erlag sie noch vor Ort seinen Verletzungen. "Das ist für einen Sommersturm schon wirklich extrem", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Auch in Bayern war es teils stürmisch und gewittrig. "Am Donnerstag werden wir von dem Sturm nichts mehr spürenAm Donnerstag werden wir von dem Sturm nichts mehr spüren", so der DWD-Sprecher. Allerdings kommt nun schon das nächste Wetterextrem auf Deutschland zu. Ab Freitag wird eine Hitzewelle erwartet.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 20°C, nachmittags 24°C und abends 22°C. Es wird heute voraussichtlich 10 Sonnenstunden geben.

Wetter in Bayern in dieser Woche: Ab Freitag wird es heiß

Am Donnerstag gibt es neben Quellwolken auch längere Zeit lang Sonne. An den Alpen sind jedoch einzelne Schauer und Gewitter mit Windböen bis zu 70 km/h und Starkregen möglich. Die Höchsttemperatur in Bayern liegt dabei bei 27 Grad. Der Freitag wird dann größtenteils sonnig und mit bis zu 31 Grad sommerlich heiß.

Wetter am Wochenende in Bayern: Hitzewelle erwartet

Das Wochenende startet am Samstag sonnig. Am Nachmittag ziehen von Südwesten her dichtere Wolkenfelder auf. Dabei wird es mit bis zu 34 Grad noch heißer als am Freitag. Am Sonntag gibt es viel Sonne. Am Nachmittag steigt in den westlichen Regionen und an den Alpen das Gewitterrisiko. Mit bis zu 36 Grad wird es noch heißer als am Samstag.

Auch der Ausblick auf das Wetter in der kommenden Woche verspricht viel Sonne und hohe Temperaturen. Die Höchsttemperatur bleibt in Bayern vorerst bei etwa 30 Grad. Allerdings sind auch immer wieder Schauer und Gewitter möglich.