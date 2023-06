Fast 30 Grad: Es bleibt sommerlich in Bayern

Auch in den kommenden Tagen bleibt es sommerlich in Bayern – auch wenn einzelne Schauer und Gewitter erwartet werden. Bundesweit wird wohl die 30-Grad-Marke geknackt.

Nach zuletzt vielen sonnigen und sommerlich warmen Tagen ändert sich das Wetter auch in dieser Woche kaum. Mit bis zu 28 Grad bleibt es weiterhin warm. Hin und wieder erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) jedoch einzelne Schauer und Gewitter.

Wetter in Bayern: Auch in dieser Woche viel Sonne

Im Westen Bayerns ist es auch am Dienstag sonnig, während im restlichen Freistaat Wolken überwiegen. Am Nachmittag ziehen vor allem in der Osthälfte vereinzelte Schauer auf. Die Temperatur steigt auf bis zu 28 Grad. Am wärmsten wird es westlich des Spessarts. In Augsburg wird es bis zu 22 Grad warm. Das Gewitterrisiko ist gering. Lediglich in den östlichen Regionen sind Gewitter mit kleinkörnigem Hagel und Böen bis 60 km/h möglich.

Am Mittwoch wird es größtenteils sonnig. Im Laufe des Tages sind jedoch Schauer und einzelne Gewitter möglich. Das größte Risiko dafür besteht im Norden und Osten Bayerns. Der DWD erwartet bis zu 27 Grad. Die höchsten Werte wird es an der Donau geben. In Augsburg steigt die Temperatur bei einem Mix aus Sonne und Wolke auf 25 Grad.

An Fronleichnam wechseln sich Sonne und Quellwolken ab. Dabei rechnet der DWD schon ab dem Vormittag häufig mit Schauern und Gewittern. Am wärmsten wird es mit 27 Grad in Mainfranken. In Augsburg wird es 23 Grad warm. In der Nacht zum Freitag nehmen die Schauer und Gewitter ab und die Wolken lockern auf.

So bleibt es auch untertags in den meisten Regionen. Sonne und Quellwolken wechseln sich ab. Im Laufe des Tages sind in den östlichen Regionen und an den Alpen wieder Schauer und Gewitter möglich. Dabei wird es bis zu 28 Grad warm.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 18°C, nachmittags 22°C und abends 19°C. Es wird heute voraussichtlich 9 Sonnenstunden geben.

Wetter in dieser Woche: Erster heißer Tag des Jahres erwartet

"Diese Woche wird es den ersten heißen Tag mit Temperaturen über 30 Grad geben. Wo und wann genau ist aber noch nicht klar", sagte Meteorologin Sonja Stöckle vom am Dienstag. Vermutlich werde die 30-Grad-Marke am Freitag oder Samstag geknackt. Dann seien entlang des Rheins die höchsten Maximumtemperaturen zu erwarten. Allerdings: "Es lässt sich nicht ganz ausschließen, dass bereits am Mittwoch oder Donnerstag vor allem im Ballungsraum Berlin die Temperaturen kurzzeitig 30 Grad übersteigen." (mit dpa)