Sonne, Wolken und Nebel

vor 16 Min.

Wetter in Bayern: Kommt der goldene Herbst?

In den kommenden Tagen zeigt sich in Bayern immer wieder die Sonne.

In dieser Woche wird es in Bayern deutlich milder als in den vergangenen Wochen. Dazu scheint oft die Sonne. Hier lesen Sie, wie das Wetter in Bayern in dieser Woche wird.

