Wetter in Bayern: Wird es in dieser Woche wieder so heiß?

Mit 38,8 Grad war es am Samstag so heiß wie noch nie in diesem Jahr. Die neue Woche startete aber mit vielen Wolken. Wie es in den kommenden Tagen weitergeht.

So heiß wie am vergangenen Samstag war es in diesem Jahr in Deutschland bislang nicht. Die höchste Temperatur des Jahres wurde mit 38,8 Grad im fränkischen Möhrendorf-Kleinseebach gemessen. Am Sonntag folgte dann eher wechselhaftes Wetter mit Sonne und Wolken. Ähnlich geht es auch in dieser Woche weiter. Von Sonne, über Wolken bis zu kräftigen Gewittern ist im Freistaat alles möglich. Dabei bleibt es mit Temperaturen bis zu 30 Grad sommerlich warm.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 24°C, nachmittags 29°C und abends 24°C. Es wird heute voraussichtlich 6 Sonnenstunden geben.

Wetter in Bayern: Woche beginnt mit Sonne, Wolken und Regen

Die neue Woche beginnt in Bayern mit vielen Wolken. Örtlich sind laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) auch Schauer und im Süden gebietsweise gewittriger Regen möglich. Am Nachmittag scheint dann im Norden vermehrt die Sonne, doch es sind auch einige Quellwolken zu sehen. Dabei bleibt es trocken. Währenddessen gibt es in Südbayern und in der südlichen Oberpfalz noch einzelne Schauer. Es wird bis zu 30 Grad warm.

In der Nacht auf Dienstag kann es an den Alpen und im Vorland noch Gewitter geben, die dann aber abklingen beziehungsweise nach Südosten abziehen. Der Tag startet dann zunächst vierorts sonnig. Im Süden Bayerns bilden sich im Laufe des Tages dichte Wolken und Regen – vereinzelt auch Gewitter. Dabei steigt die Temperatur auf maximal 31 Grad. Die höchsten Werte erwartet der DWD in Donaunähe.

Die Nacht zum Mittwoch wird teils stark bewölkt. Im Bereich der Alb und südlich davon sind gebietsweise kräftiger, schauerartiger Regen und Gewitter möglich. Auch untertags bleibt es am Mittwoch meist bewölkt. Dabei erwartet der DWD südlich der Donau häufiger Schauer und Gewitter. Die Temperatur liegt bei maximal 30 Grad.

Wechselhaftes Wetter auch in der zweiten Wochenhälfte in Bayern

In der Nacht zum Donnerstag ziehen sich die Schauer und Gewitter an die Alpen zurück. Später lassen sie auch dort nach. Untertags wechseln sich dann Sonne und Wolken ab. Im Bergland gibt es noch ein geringes Schauerrisiko. Mit bis zu 27 Grad wird es an der Altmühl am wärmsten.

Von Freitag bis Sonntag rechnet der DWD mit wechselhaftem Wetter mit vielen Wolken, Schauern und einzelnen, teils kräftigen Gewittern. Es bleibt dabei mit bis zu 27 Grad sommerlich warm.