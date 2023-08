Kommt nächste Woche der Sommer zurück?

Nachdem es im Juli in Bayern teilweise richtig heiß war, hat der Sommer in den vergangenen Tagen eine Pause eingelegt. Doch jetzt sind wieder Sonne und 30 Grad in Sicht.

Wolken, Regen und Gewitter: So sieht das Wetter in Bayern seit einigen Tagen aus. Nachdem der Juli sommerlich heiß war, fehlt in den Ferien bislang jede Spur vom Sommer. Doch das könnte sich schon bald ändern. Ein paar Tage lang heißt es noch Durchhalten, dann wird es im Freistaat wieder sonnig und bis zu 30 Grad warm.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 20°C, nachmittags 23°C und abends 19°C. Es wird heute voraussichtlich 8 Sonnenstunden geben.

Wetter in Bayern in dieser Woche: Viel Regen und Gewitter

Während der Donnerstag im Vergleich zu den vergangenen Tagen mit einem Mix aus Sonne und Wolken noch recht freundlich und mit bis zu 26 Grad warm wird, erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag wieder überwiegend Wolken. In der zweiten Tageshälfte ziehen Regenschauer auf. Auch einzelne Gewitter sind möglich. Dabei wird es mit 22 Grad kühler als am Donnerstag.

Auch am Wochenende bleibt es überwiegend nass. Am Samstag rechnet der DWD bei bis zu 23 Grad gebietsweise mit Dauerregen. Nach einer kurzen Pause in der Nacht zum Sonntag zieht schnell wieder neuer Regen auf. Auch untertags werden Regenschauer erwartet. Die Höchsttemperatur liegt nur bei 19 Grad.

Wetter in Bayern: Ab Mittwoch wird es sommerlich

Die neue Woche startet ähnlich. Bei bis zu 19 Grad wechseln sich Sonne und Wolken mit vereinzelten Regenschauern ab. Ab Dienstag wird es dann langsam wieder wärmer. Die Höchsttemperatur liegt bei 22 Grad. Dabei bleibt es laut wetteronline bei einem Mix aus Sonne und Wolken trocken.

Ab Mittwoch kommt der Sommer langsam zurück. Es sind kaum noch Wolken am Himmel und die Temperatur steigt auf bis zu 26 Grad. Am Donnerstag wird es mit einer Höchsttemperatur von 28 Grad noch wärmer. Nur vereinzelt sind wenige Wolken zu sehen. Ähnlich wird das Wetter auch am Freitag. Bei viel Sonne kratzt die Temperatur an der 30-Grad-Marke.

Wer keine Ferien oder Urlaub hat, hat auch am Wochenende etwas von dem sommerlichen Wetter. Auch am Samstag steigt die Temperatur in fast ganz Bayern auf 25 bis 30 Grad – dazu gibt es Sonne statt. Am Sonntag ziehen zwar vereinzelt Wolken auf, doch es bleibt warm. Örtlich steigt die Temperatur sogar auf über 30 Grad.