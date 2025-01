Leichte Überschwemmungen nach Regen und Schneeschmelze

In Franken ist nach Regen und Schneeschmelze an einzelnen Flüssen das Wasser über die Ufer getreten. Betroffen sind die Fränkische Saale, der Main-Nebenfluss Baunach und der Main bei Mainleus (Landkreis Kulmbach), wie der Hochwassernachrichtendienst (HND) mitteilte. Außerdem seien kleine Ausuferungen am Oberlauf von Altmühl und Sulzach im westlichen Mittelfranken gemessen worden.

An der Aisch in Mittelfranken sei im Unterlauf knapp die Meldestufe zwei überschritten worden - das bedeutet, dass Wiesen oder Felder überflutet sein können und leichte Verkehrsbehinderung möglich sind.

Am Donnerstag soll die Lage neu bewertet werden. Dann ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Tagesverlauf mit Regen zu rechnen. Am Abend soll es vermehrt auch Schnee geben.