Nach Dauerregen: Am Wochenende wird es wieder sommerlich

Am Wochenende wird es in Bayern mit bis zu 28 Grad wieder sommerlich warm – und meist trocken. Zuvor kann es im Süden noch etwas regnen.

Der Dauerregen der vergangenen Tage hat in Bayern große Schäden angerichtet. Am Donnerstag warnt das Bayerische Landesamt für Umwelt aber nur noch im Landkreis Kelheim vor Ausuferuferungen und Überschwemmungen. Am Donnerstag soll es nur noch im Süden des Freistaats regnen, das Wochenende wird dann bei einem Mix aus Sonne und Wolken mit bis zu 28 Grad wieder sommerlich warm.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 16°C, nachmittags 20°C und abends 16°C. Es wird heute voraussichtlich 5 Sonnenstunden geben.

Wetter in Bayern: Sonne, Wolken und vereinzelte Gewitter

Am Donnerstag sind in Bayern noch mehr Wolken als Sonne zu sehen. Im Süden sind auch noch Schauer möglich. Am Nachmittag und Abend können im nördlichen Franken einzelne Gewitter mit Windböen mit 60 km/h auftreten. Am wärmsten wird es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) mit bis zu 22 Grad an Donau und Altmühl.

In der Nacht zum Freitag kann es teilweise etwas regnen. Im Laufe des Tages ist es im Süden dann meist sonnig und trocken. Sonst gibt es viele Wolken und zeitweise auch Regen. Dabei wird es mit bis zu 25 Grad etwas wärmer als an den Tagen zuvor.

Wetter am Wochenende in Bayern: Mix aus Sonne und Wolken

Der Samstag beginn teilweise neblig, doch später wechseln sich Sonne und Wolken ab. Über den Alpen und Mittelgebirgen erwartet der DWD im Laufe des Tages vereinzelte Schauer und Gewitter. Mit bis zu 28 Grad wird es wieder sommerlich warm. Am Sonntag wird das Wetter ähnlich wie zum Start des Wochenendes. Nach dem Nebel scheint oft die Sonne, aber auch einige Wolkenfelder können aufziehen. Dabei steigt die Temperatur wieder auf maximal 28 Grad.

Die kommende Woche geht ähnlich weiter. Am Montag und Diensten rechnet der DWD mit viel Sonnenschein. Dabei soll es mit bis zu 30 Grad sogar noch wärmer werden als am Wochenende. Ab Mittwoch ziehen örtlich wieder teils kräftige Schauer und Gewitter auf. Mit bis zu 28 Grad bleibt es aber warm.

